'Irmão do Jorel' conquista novo prêmio internacional para o Brasil
Animação vence festival no Chile pela 2ª vez; produção comemora 10 anos de sucesso e se consolida como uma das mais importantes da América Latina
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A animação brasileira "Irmão do Jorel" venceu a categoria “Competencia Latinoamericana de Series Animadas (Niños Mayores de 6 Años)” no Festival Internacional de Animação Chilemonos.
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O reconhecimento foi conquistado pelo episódio “Jorelovers Forever”, o 13º da quinta temporada. Na trama, Jorel é sequestrado pela Meme TV e forçado a integrar o grupo Lateenagers. Ao perceber um pedido de socorro em seu olhar, Catiane e Lara montam uma equipe para resgatá-lo.
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O episódio também conta com a participação especial do cantor e músico argentino Boom Boom Kid. É a segunda vez que a série é premiada no festival chileno. Em 2023, o "Especial Carnaval Bruttal" levou o troféu de Melhor Série Animada Latina.
Trajetória de prêmios
Criada por Juliano Enrico, a coprodução do Copa Studio com o Cartoon Network acumulou outros prêmios importantes nos últimos anos, consolidando-se como uma das animações brasileiras de maior destaque.
A obra venceu o Prêmio Quirino de Animação Ibero-Americana, na categoria Melhor série, e o Prêmio Grande Otelo, como Melhor Série Brasileira de Animação de Produção Independente. Em 2025, também ganhou o 8º Prêmio ABRA, por Melhor Roteiro de Animação, e o Pulcinella Awards, por Youth TV Show (+11 anos).
Em 2024, a animação celebrou dez anos de estreia, tornando-se a produção brasileira mais duradoura da história do Cartoon Network. A sexta temporada já foi confirmada e está em desenvolvimento. Todas as temporadas e especiais estão disponíveis na HBO Max.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.