Kid Abelha reencontra público mineiro em outubro, na Arena MRV

Os fãs do Kid Abelha em Belo Horizonte precisarão esperar um pouco mais para o reencontro com a banda. A apresentação da turnê “Eu Tive Um Sonho”, inicialmente marcada para 4 de julho, foi remarcada para o dia 24 de outubro, na Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 202 - Califórnia). A mudança foi divulgada pela produtora Live Nation nas redes sociais.

Os ingressos adquiridos continuam válidos para a nova data, respeitando os mesmos setores, sem necessidade de troca. Quem optar pelo cancelamento poderá solicitar reembolso integral, incluindo taxas, diretamente pela Ticketmaster Brasil. A solicitação deverá ser feita pelo titular da compra, no mesmo local onde os ingressos foram adquiridos, independentemente de serem físicos ou digitais.

Para realizar o procedimento, será necessário apresentar documento oficial com foto. No caso de ingressos físicos, o cliente deverá devolver todos os bilhetes vinculados ao pedido. Já os ingressos digitais precisarão ser apresentados no aplicativo Quentro para validação e cancelamento. A Ticketmaster informou ainda que o estorno será realizado apenas de forma integral, contemplando todos os ingressos da compra. Não haverá possibilidade de reembolso parcial.

A mudança altera apenas a data da apresentação em Belo Horizonte. O projeto segue reunindo a formação conhecida do público, com Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato, em uma série de shows em grandes arenas pelo país.

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Repertório do grupo percorre sucessos que marcaram diferentes fases do pop brasileiro Divulgação

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“Eu Tive Um Sonho” apresenta os sucessos da banda

Com mais de 9 milhões de discos vendidos, o Kid Abelha consolidou uma das trajetórias mais populares do pop brasileiro. Parte desse alcance ganhou novo impulso nos anos 2000, com o “Acústico MTV: Kid Abelha”, que ultrapassou 2 milhões de cópias e recebeu indicação ao Grammy Latino em 2003.

A história do grupo começou ainda nos anos 1980, no cenário do rock carioca. Sob o nome Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, ganhou projeção nas rádios com a demo “Distração”, abrindo caminho para uma sequência de sucessos que transitaram por décadas e permaneceram em circulação mesmo com as mudanças do mercado musical.

A apresentação da turnê “Eu Tive Um Sonho” faz parte da série de shows que marca a volta do grupo aos grandes palcos do país. No repertório, a expectativa é de que músicas como “Como Eu Quero”, “Pintura Íntima”, “Lágrimas e Chuva”, “Fixação” e “Nada Sei (Apnéia)” conduzam a noite em BH.

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SERVIÇO — BELO HORIZONTE

Kid Abelha — Turnê “Eu Tive Um Sonho”

Local: Arena MRV

Data: 24 de outubro de 2026

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 95 (meia-entrada)

Vendas: on-line e bilheteria da arena

Informações e reembolso: Ticketmaster Brasil

