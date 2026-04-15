Show do Kid Abelha em BH: banda revisita seus maiores sucessos em turnê

Há bandas que permanecem como trilha de fundo de uma época. Outras atravessam décadas e seguem fazendo sentido quando voltam ao palco. O Kid Abelha está nesse segundo grupo e traz esse momento para Belo Horizonte no dia 4 de julho, na Arena MRV, com a turnê “Eu Tive Um Sonho”.

No repertório, músicas que permanecem vivas entre o público “Como Eu Quero”, “Pintura Íntima”, “Lágrimas e Chuva”, “Fixação” e “Nada Sei (Apnéia)” ajudam a explicar por que a banda mantém um público diverso, que vai de quem acompanhou o início da trajetória a quem chegou depois, especialmente a partir dos anos 2000.

Essa história começou ainda na década de 80, no cenário do rock carioca, quando o grupo passou a se estruturar e definir sua identidade musical. Sob o nome Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, ganhou projeção ao tocar nas rádios com a demo “Distração”, que rapidamente chamou atenção e abriu caminho para os primeiros shows. A partir dali, o trio formado por Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato consolidou seu espaço no pop brasileiro.

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A proposta de “Eu Tive Um Sonho”

A ideia da nova série de apresentações começou a ganhar forma no fim de 2025, quando os integrantes voltaram a considerar a possibilidade de dividir o palco novamente.

O projeto foi desenhado sem a proposta de um retorno formal, mas como uma continuidade da trajetória construída ao longo de décadas. A intenção é revisitar o repertório com um olhar atual, mantendo a essência que marcou a história do grupo.

Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato mantêm formação que atravessou décadas Divulgação

A turnê começa no Rio de Janeiro e passa por cidades como São Paulo, Brasília, Salvador e Porto Alegre, além de Belo Horizonte. O projeto reúne uma equipe ampla, com direção de arte de Gringo Cardia, iluminação de Samuel Betts, e direção musical de Liminha, com concepção artística.

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Sucessos e momentos marcantes

Com mais de 9 milhões de discos vendidos, o Kid Abelha construiu uma das discografias mais populares do pop brasileiro. Parte desse alcance se ampliou nos anos 2000, com o projeto “Acústico MTV: Kid Abelha”, que ultrapassou 2 milhões de cópias e foi indicado ao Grammy Latino em 2003.

A trajetória também inclui momentos marcantes, como a apresentação no Rock in Rio de 1985, quando, ainda no início, enfrentou uma plateia hostil e manteve o show até o fim, episódio que acabou fortalecendo sua presença no cenário nacional.

Turnê "Eu Tive Um Sonho" aposta em grandes arenas e repertório consolidado Divulgação

O que esperar do show em BH

A turnê atual aposta em uma estrutura pensada para grandes espaços, mas o centro da experiência continua sendo o repertório.

Em Belo Horizonte, na Arena MRV, a experiência pretende ser mais coletiva, com as músicas ganhando força no coro do público e conduzindo o ritmo da noite, do início ao fim, da forma como consagrou o grupo.

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Serviço Belo Horizonte

Kid Abelha — Turnê “Eu Tive Um Sonho”

Local: Arena MRV

Data: 4 de julho de 2026

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 95 (meia-entrada)

Vendas: on-line e bilheteria da arena

