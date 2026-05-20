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'BELIEVE'

Cher: a história do hit que revolucionou a música pop

Entenda como um 'acidente' de estúdio criou o efeito de voz icônico que transformou 'Believe' em um hino atemporal que todos cantam até hoje

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/05/2026 14:24 - atualizado em 20/05/2026 14:24

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Cher: a história do hit que revolucionou a música pop para sempre
Cher no videoclipe de 'Believe', canção que se tornou um marco na música pop pelo uso inovador do auto-tune crédito: YouTube/ reprodução

Lançada em outubro de 1998, “Believe” não foi apenas mais um sucesso na longa carreira de Cher: foi um terremoto que sacudiu as fundações da música pop. A canção redefiniu o que era possível em termos de produção vocal e abriu caminho para uma nova era de experimentação sonora que perdura até hoje.

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No coração desse fenômeno está um efeito vocal inconfundível, uma distorção robótica e melódica que transformou a voz da cantora. O mais fascinante é que essa inovação sonora, hoje onipresente, nasceu de uma experimentação ousada em estúdio, e não de um mero acaso.

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O nascimento do 'Efeito Cher'

Tudo aconteceu no Dreamhouse Studio, em Londres, onde os produtores Mark Taylor e Brian Rawling trabalhavam na faixa. Frustrados com o resultado dos vocais, eles decidiram testar um software recém-lançado chamado auto-tune, projetado para corrigir pequenas imperfeições de afinação. Em um ato de desespero criativo, Taylor exagerou nas configurações, ajustando a velocidade de correção para zero. O resultado foi a remoção total do portamento, o deslizar natural entre as notas, criando um som segmentado e artificial que Cher adorou imediatamente.

Temendo que a técnica fosse vista como um truque barato ou que outros artistas a copiassem antes do lançamento, os produtores tentaram manter o segredo. Em entrevistas, chegaram a atribuir o efeito a um pedal de vocoder. No entanto, o som era tão distinto que logo foi batizado pela indústria como o 'Efeito Cher', uma assinatura sônica que se tornou a identidade da música.

Um legado imortal

O lançamento de 'Believe' foi um sucesso comercial e de crítica avassalador. A canção não apenas rendeu a Cher o Grammy de Melhor Gravação Dance em 2000, como também alcançou o topo das paradas em dezenas de países, tornando-se um dos singles mais vendidos da história e garantindo seu lugar como um hino atemporal.

Mais de duas décadas depois, “Believe” continua a ser um marco. A canção não apenas revitalizou a carreira de Cher, mas também provou que uma experimentação corajosa no estúdio pode, de fato, mudar o curso da música para sempre.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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