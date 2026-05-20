Oscar, Emmy e Grammy: os maiores prêmios da carreira de Cher
A Deusa do Pop acumula estatuetas que celebram seu talento na música e no cinema; relembre as conquistas que marcaram a trajetória da artista
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Com uma carreira que atravessa décadas, Cher consolidou seu status como um ícone da cultura pop, não apenas pela música, mas também por seu notável talento na atuação. A artista é uma das poucas a conquistar três dos mais prestigiados prêmios do entretenimento: Oscar, Emmy e Grammy, um feito que celebra sua versatilidade e seu impacto duradouro.
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O Oscar pela atuação em 'Feitiço da lua'
O ponto alto da carreira de Cher no cinema aconteceu em 1988, quando ela levou para casa o Oscar de Melhor Atriz por sua inesquecível performance na comédia romântica "Feitiço da lua" ("Moonstruck").
A vitória consagrou seu talento dramático, que já havia sido reconhecido anos antes, em 1984, com uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme "Silkwood - o retrato de uma coragem".
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O Grammy com o hit global 'Believe'
No mundo da música, Cher também alcançou o topo. Em 2000, ela ganhou o Grammy de Melhor Gravação Dance pelo hino "Believe".
A canção, que marcou o fim dos anos 1990, não apenas revitalizou sua carreira musical, mas também se tornou um fenômeno global e um de seus maiores sucessos comerciais, consolidando seu poder de reinvenção.
O Emmy e o sucesso na televisão
A trajetória de Cher na televisão também foi premiada. Em 2003, ela venceu o Emmy na categoria Melhor Especial de Variedades, Música ou Comédia por "Cher: the farewell tour", um reconhecimento à sua grandiosa presença de palco.
Antes disso, seu trabalho já era aclamado, com programas como "The Sonny & Cher comedy hour", nos anos 1970, recebendo diversas indicações ao prêmio e firmando seu nome como uma estrela da TV.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.