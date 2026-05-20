Oscar, Emmy e Grammy: os maiores prêmios da carreira de Cher

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com uma carreira que atravessa décadas, Cher consolidou seu status como um ícone da cultura pop, não apenas pela música, mas também por seu notável talento na atuação. A artista é uma das poucas a conquistar três dos mais prestigiados prêmios do entretenimento: Oscar, Emmy e Grammy, um feito que celebra sua versatilidade e seu impacto duradouro.

O Oscar pela atuação em 'Feitiço da lua'

O ponto alto da carreira de Cher no cinema aconteceu em 1988, quando ela levou para casa o Oscar de Melhor Atriz por sua inesquecível performance na comédia romântica "Feitiço da lua" ("Moonstruck").

A vitória consagrou seu talento dramático, que já havia sido reconhecido anos antes, em 1984, com uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme "Silkwood - o retrato de uma coragem".

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O Grammy com o hit global 'Believe'

No mundo da música, Cher também alcançou o topo. Em 2000, ela ganhou o Grammy de Melhor Gravação Dance pelo hino "Believe".

A canção, que marcou o fim dos anos 1990, não apenas revitalizou sua carreira musical, mas também se tornou um fenômeno global e um de seus maiores sucessos comerciais, consolidando seu poder de reinvenção.

O Emmy e o sucesso na televisão

A trajetória de Cher na televisão também foi premiada. Em 2003, ela venceu o Emmy na categoria Melhor Especial de Variedades, Música ou Comédia por "Cher: the farewell tour", um reconhecimento à sua grandiosa presença de palco.

Antes disso, seu trabalho já era aclamado, com programas como "The Sonny & Cher comedy hour", nos anos 1970, recebendo diversas indicações ao prêmio e firmando seu nome como uma estrela da TV.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.