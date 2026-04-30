Chico César ganha título de Cidadão Honorário de Minas Gerais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor e compositor paraibano Chico César será reconhecido como Cidadão Honorário de Minas Gerais. A concessão do título foi aprovada em 1º turno pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a partir de requerimento da deputada estadual Andreia de Jesus (PT).

Natural da Paraíba, o artista é reconhecido não apenas como cantor e compositor, mas também como escritor e gestor cultural. A atuação tem impacto em todo o território nacional, incluindo Minas Gerais, onde mantém vínculos frequentes com atividades artísticas e culturais.

A iniciativa reconhece não apenas a produção artística, mas também a contribuição do artista para debates sociais e políticos por meio da arte. Cantor negro e nordestino, Chico César construiu uma carreira pautada pela sensibilidade poética e pelo engajamento em temas como identidade negra, relação com a África, combate ao racismo e críticas sociais. Segundo o requerimento, o trabalho do artista, amplamente reconhecido no Brasil e no exterior, dialoga com diferentes tradições culturais e reforça a diversidade como elemento central da cultura nacional.

Segundo Andreia de Jesus, o reconhecimento é uma forma de valorizar a presença e a influência da cultura negra em Minas Gerais. “É um orgulho muito grande ser autora do projeto que concede esse título ao Chico César. Ele é um artista sensível, que traz reflexões fundamentais sobre identidade negra, racismo e sociedade. Minas é negra, e reconhecer esse trabalho é essencial”, afirmou.

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Com a proposta aprovada, a Casa Legislativa está em contato com representantes do artista para organizar a cerimônia de entrega do título. A expectativa é de que o evento seja realizado em breve, com divulgação posterior dos detalhes.