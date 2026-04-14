'Como eu quero': relembre clássicos Kid Abelha que não podem faltar no show

Após um hiato de 13 anos, o Kid Abelha anunciou seu retorno aos palcos com a turnê "Eu tive um sonho", que percorrerá 10 cidades brasileiras em 2026. A venda geral dos ingressos do reencontro de Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato começou nesta segunda-feira (13/4).

Com uma carreira sólida e dezenas de sucessos que marcaram os anos 80, 90 e 2000, a banda possui clássicos que têm lugar cativo na memória afetiva do público. Listamos algumas faixas que estão entre as mais aguardadas pelos fãs e que certamente farão parte desta celebração.

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