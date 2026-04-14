'Como eu quero': relembre clássicos Kid Abelha que não podem faltar no show
Após o anúncio da turnê "Eu Tive Um Sonho", listamos os sucessos que são indispensáveis no repertório do show de reencontro
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Após um hiato de 13 anos, o Kid Abelha anunciou seu retorno aos palcos com a turnê "Eu tive um sonho", que percorrerá 10 cidades brasileiras em 2026. A venda geral dos ingressos do reencontro de Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato começou nesta segunda-feira (13/4).
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Com uma carreira sólida e dezenas de sucessos que marcaram os anos 80, 90 e 2000, a banda possui clássicos que têm lugar cativo na memória afetiva do público. Listamos algumas faixas que estão entre as mais aguardadas pelos fãs e que certamente farão parte desta celebração.
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Os sucessos
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"Como eu quero" considerado o maior hino da banda, a canção lançada em 1984 traz uma letra intensa sobre controle e desejo em um relacionamento.
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"Pintura Íntima": com o verso icônico “fazer amor de madrugada”, a música se tornou um sucesso instantâneo e uma das mais populares do Kid Abelha.
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"Fixação": com uma pegada mais rock'n'roll, a música mostra a versatilidade da banda. A letra sobre uma paixão obsessiva e a batida pulsante a consolidaram como um dos grandes hits do álbum “Seu Espião”, sendo presença garantida nos shows.
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"A Fórmula do Amor": uma parceria com Léo Jaime que virou um clássico da música pop brasileira. A faixa representa uma celebração da leveza e do otimismo dos anos 80.
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"Grand' Hotel": outra canção que explora temas como memórias e amores perdidos. A interpretação de Paula Toller tornou a música um momento de grande conexão e emoção nos shows.
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"Nada Sei (Apnéia)": um dos sucessos mais recentes da banda, do álbum “Acústico MTV” de 2002. A canção conquistou uma nova geração de fãs com sua melodia suave e letra reflexiva, provando que a relevância do Kid Abelha atravessa gerações.