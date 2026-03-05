Assine
overlay
Início Cultura
Música

Orquestra Sesiminas comemora seus 40 anos com concerto nesta quinta (5/3)

Noite comandada pelos maestros Felipe Magalhães e Marco Antônio Drumond terá vários convidados, entre eles Toninho Horta, Titane, Tizumba, Pererê e Renegado

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/03/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
Segurando instrumentos, músicos da Orquestra Sesiminas posam diante de muro de pedra, em BH
Orquestra Sesiminas se apresenta às 20h30 de hoje (5/3), no Teatro Sesiminas crédito: Divulgação

Com a série “Artes e cordas 2026”, a Orquestra Sesiminas  inicia a comemoração de seus 40 anos nesta quinta-feira (5/3), em concerto conduzido pelos maestros Felipe Magalhães, atual regente titular, e Marco Antônio Maia Drumond, fundador da orquestra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A noite terá convidados de várias vertentes da música mineira: Toninho Horta, Titane, Juarez Moreira, Sérgio Pererê, Luiza Brina, Marcelo Dai, Nath Rodrigues, Maria Tereza Costa, Mariana Nunes, Túlio Mourão, Maurício Tizumba e Renegado, entre outros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O espetáculo começa às 20h30, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Bairro Santa Efigênia). Ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla.

Tópicos relacionados:

concerto orquestra-sesiminas tizumba toninho-horta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay