Orquestra Sesiminas comemora seus 40 anos com concerto nesta quinta (5/3)
Noite comandada pelos maestros Felipe Magalhães e Marco Antônio Drumond terá vários convidados, entre eles Toninho Horta, Titane, Tizumba, Pererê e Renegado
compartilheSIGA
Com a série “Artes e cordas 2026”, a Orquestra Sesiminas inicia a comemoração de seus 40 anos nesta quinta-feira (5/3), em concerto conduzido pelos maestros Felipe Magalhães, atual regente titular, e Marco Antônio Maia Drumond, fundador da orquestra.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A noite terá convidados de várias vertentes da música mineira: Toninho Horta, Titane, Juarez Moreira, Sérgio Pererê, Luiza Brina, Marcelo Dai, Nath Rodrigues, Maria Tereza Costa, Mariana Nunes, Túlio Mourão, Maurício Tizumba e Renegado, entre outros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O espetáculo começa às 20h30, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Bairro Santa Efigênia). Ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla.