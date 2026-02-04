Super Bowl: as 5 performances que mudaram a história do pop

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O show do intervalo do Super Bowl deixou de ser apenas uma pausa no jogo para se tornar o maior palco da música mundial. A cada ano, milhões de espectadores voltam seus olhos para uma performance de pouco mais de dez minutos que pode solidificar o legado de um artista. É um espetáculo de som, luz e, acima de tudo, impacto cultural.

Ao longo das décadas, algumas apresentações foram tão poderosas que não apenas entraram para a história, como redefiniram o que se esperava do evento. Elas transformaram o intervalo em um momento tão aguardado quanto a própria partida, criando memórias que ecoam até hoje na cultura pop. Relembre cinco shows que mudaram tudo.

Michael Jackson (1993)

Antes dele, o intervalo era dominado por bandas marciais. Michael Jackson mudou as regras. Sua entrada, permanecendo imóvel por quase dois minutos enquanto a audiência ia ao delírio, é um dos momentos mais icônicos da TV. Com um medley de sucessos como “Billie Jean” e “Black or white”, ele provou que o show do intervalo poderia ser um evento global, elevando o padrão para sempre.

Prince (2007)

Muitos consideram esta a maior performance da história do Super Bowl. Em meio a uma forte chuva em Miami, Prince entregou um show eletrizante. O auge, claro, foi quando ele cantou “Purple rain” sob um temporal de verdade, com sua guitarra em formato de símbolo brilhando. Foi um momento de pura magia, que provou que nem mesmo o tempo poderia atrapalhar um verdadeiro gênio musical.

Lady Gaga (2017)

Lady Gaga trouxe um espetáculo de alta tecnologia e fôlego de atleta para o palco do Super Bowl. Ela começou o show no teto do estádio, cercada por um balé de drones, antes de saltar para o palco. A apresentação foi uma demonstração de força, com acrobacias, trocas de figurino e hits como “Poker face” e “Born this way”, consolidando seu status como uma das maiores performers de sua geração.

Dr. Dre e lendas do hip-hop (2022)

Este show foi um marco histórico. Pela primeira vez, o hip-hop foi a atração principal, com um time de peso: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar, com uma aparição surpresa de 50 Cent. A performance celebrou a cultura da Costa Oeste dos EUA e colocou o gênero que dominou as paradas por décadas no maior palco americano, em um reconhecimento longamente esperado.

Rihanna (2023)

Após um hiato de sete anos, Rihanna retornou aos palcos de forma triunfal. Suspensa em plataformas flutuantes, ela comandou o espetáculo sozinha, desfilando um hit atrás do outro. O show foi uma demonstração de poder e minimalismo, mas a grande surpresa foi a revelação de sua segunda gravidez. Foi um momento que misturou música, moda e cultura de uma forma que só ela conseguiria fazer.

