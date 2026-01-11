Assine
Atriz de Cheias de Charme morre de câncer aos 48 anos

Atriz potiguar, conhecida pela personagem Socorro, lutava contra um câncer no pâncreas e também atuava no teatro e no cinema

Eduarda Soares
Eduarda Soares
11/01/2026 15:39

Morre Titina Medeiros, atriz de Cheias de Charme, aos 48 anos
Morre Titina Medeiros, atriz de Cheias de Charme, aos 48 anos crédito: Tupi

Morreu neste domingo (11), aos 48 anos, a atriz Titina Medeiros, conhecida por trabalhos em novelas como Cheias de Charme (2012) e No Rancho Fundo (2024), da TV Globo. A artista enfrentava um câncer no pâncreas e faleceu em Natal, no Rio Grande do Norte.

Nascida em Currais Novos, no interior potiguar, Izabel Cristina de Medeiros, nome de batismo da atriz, construiu uma trajetória marcada pela versatilidade, com atuações na televisão, no cinema e, principalmente, no teatro.

Titina ganhou projeção nacional ao interpretar Socorro, na novela Cheias de Charme. O papel marcou sua estreia em novelas e a apresentou ao grande público.

Titina na novela Cheias de Charme. Foto: Reprodução/TV Globo

Além do sucesso na trama de 2012, a atriz integrou elencos de produções como Geração Brasil, A Lei do Amor, Onde Nascem os Fortes, Mar do Sertão e, mais recentemente, No Rancho Fundo.

Fora da televisão, Titina mantinha forte ligação com o teatro. Ela fazia parte de grupos como o Casa de Zoé e o Candeia, onde também atuava como diretora, sendo reconhecida pela contribuição à cena cultural do Rio Grande do Norte.

A atriz era casada há quase 20 anos com o ator César Ferrario, com quem contracenou em Cheias de Charme. Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e sepultamento da atriz.

