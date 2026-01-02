MTV Music encerra programação com 'Video Killed the Radio Star'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lançada em 2011, a MTV Music encerrou suas transmissões em canais dedicados à exibição de videoclipes com programação diária ininterrupta nesta quarta (31). As mudanças não impactam o canal principal da MTV, que segue em operação.



Os canais MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live deixaram de ser transmitidos em países como Brasil, Estados Unidos, Irlanda, França, Alemanha, Áustria, Polônia, Hungria e Austrália.



De acordo com o Deadline, a emissora se despediu com a música "Video Killed the Radio Star" (1979), do grupo The Buggles. A faixa, que fala sobre a substituição da era do rádio pela era do vídeo e da imagem, é a mesma que inaugurou as transmissões da MTV, nos Estados Unidos, em 1981.



"O vídeo matou a estrela do rádio. Na minha mente e no meu carro, não podemos voltar atrás, fomos longe demais. Imagens chegaram e partiram seu coração, a culpa é do videocassete", diz a letra.



Segundo a revista Rolling Stone, nem a emissora nem sua controladora, a Paramount Skydance, revelaram as razões para o encerramento dos canais voltados à programação musical.



As mudanças acontecem em meio à redução de custos e do quadro de funcionários da empresa controladora, quase três meses após a conclusão da fusão de US$ 8,4 bilhões (R$ 46,3 bilhões) entre a Paramount e a Skydance.



A MTV também vem cancelando programas de longa duração. Em fevereiro, foi anunciado o encerramento de premiações como o MTV Europe Music Awards e o MTV Latin America?s MIAW Awards (antes conhecido como Millennial Awards). Em setembro, "Catfish: The TV Show", após nove temporadas no ar, chegou ao fim.