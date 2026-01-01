Missa de sétimo dia de Teuda Bara será realizada nesta quinta-feira (1º/1)

A missa de sétimo dia de Teuda Bara será celebrada nesta quinta-feira (1º/1), às 18h, na Paróquia Santo Antônio (Avenida do Contorno, 6.776, Bairro Santo Antônio, Região Centro Sul de BH).



Integrante do Grupo Galpão, a atriz, que completaria 85 anos neste 1º de janeiro, morreu no dia de Natal, no Hospital Madre Teresa. Ela foi internada em 14 de dezembro, após passar mal em casa e fraturar a perna. A causa da morte foi septicemia com falência múltipla dos órgãos.

Teuda fez a última apresentação de sua vida em 13 de dezembro, encenando, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, o espetáculo “Doida”. A sessão comemorava os 10 anos da peça, na qual dividia o palco com o filho, Admar Fernandes.

Em 14 de dezembro, Teuda faria a segunda sessão, cancelada devido a seu problema de saúde. No dia 9, a atriz do Galpão recebeu, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o grande colar do mérito legislativo, que reconhece personalidades notáveis para a história da capital mineira.



