LUTO NO TEATRO

Missa de sétimo dia de Teuda Bara será realizada nesta quinta-feira (1º/1)

Celebração está marcada para as 18h, na Paróquia Santo Antônio. Atriz do Grupo Galpão completaria hoje 85 anos de idade

Teuda Bara em 'Doida', peça que apresentou em BH na véspera de ser internada. Ela morreu no dia de Natal, aos 84 anos
Teuda Bara em 'Doida', peça que apresentou em BH na véspera de ser internada. Ela morreu no dia de Natal, aos 84 anos crédito: Eduardo Moura/divulgação

A missa de sétimo dia de Teuda Bara será celebrada nesta quinta-feira (1º/1), às 18h, na Paróquia Santo Antônio (Avenida do Contorno, 6.776, Bairro Santo Antônio, Região Centro Sul de BH).

Integrante do Grupo Galpão, a atriz, que completaria 85 anos neste 1º de janeiro, morreu no dia de Natal, no Hospital Madre Teresa. Ela foi internada em 14 de dezembro, após passar mal em casa e fraturar a perna. A causa da morte foi septicemia com falência múltipla dos órgãos.

Teuda fez a última apresentação de sua vida em 13 de dezembro, encenando, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, o espetáculo “Doida”. A sessão comemorava os 10 anos da peça, na qual dividia o palco com o filho, Admar Fernandes. 

Em 14 de dezembro, Teuda faria a segunda sessão, cancelada devido a seu problema de saúde. No dia 9, a atriz do Galpão recebeu, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o grande colar do mérito legislativo, que reconhece personalidades notáveis para a história da capital mineira. 

grupo-galpao luto missa-de-setimo-dia teuda-bara

