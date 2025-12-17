Quem cria faz ao vivo no Quartas de Improviso, na Galeria Mama Cadela

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A vigésima temporada do projeto Quartas de Improviso (QI), em cartaz desde novembro, chega ao fim nesta quarta-feira (17/12), na Galeria Mama Cadela. A sessão de encerramento, às 19h, vai reunir músicos que atuam no Brasil e no exterior em apresentação baseada na improvisação livre, sem ensaio e roteiro definido.

Vão participar a harpista Marina Mello, radicada em Zurique, na Suíça; a flautista e artista sonora Marina Cyrino, que vive em Berlim, na Alemanha; e o guitarrista Matthias Francisco Koole, um dos idealizadores do projeto e morador da capital alemã.

Estimular o encontro entre artistas de diferentes trajetórias e formações é um dos eixos do projeto.“Para a gente, essa reunião é muito interessante e legal, porque são pessoas que vivem em lugares onde é mais comum e reconhecida esta prática envolvendo música experimental, de improvisação, feita no encontro, com linguagem mais contemporânea”, afirma a curadora Patrícia Bizzotto, artista residente do QI.

Sem combinado, sem roteiro

Os três convidados se apresentarão com Ajitena Marco Scarassatti e Patrícia Bizzotto, integrantes do Trio QI ao lado de Henrique Iwao. O encerramento da noite terá discotecagem de DJ Iwao.

“A improvisação é feita sem nenhum combinado prévio. Os músicos levam instrumentos, objetos sonoros ou eletrônicos e a música é construída no encontro”, afirma Patrícia.



A curadora destaca a importância de voltar a realizar o evento na Galeria Mama Cadela. Mesmo com a parceria de anos com o espaço, as duas últimas edições foram sediadas em centros culturais da capital mineira.



“Eram espaços muito abertos também. Para a gente, está sendo muito bom e gostoso voltarmos a nos apresentar à noite, situação que talvez tenha outro tipo de envolvimento do público, além do contexto da galeria de arte, espaço que está resistindo em BH”, comenta Patrícia.

Cada temporada é idealizada de acordo com o espaço das apresentações, levando-se também em conta o contexto social em que a edição está inserida. Patrícia explica que o espaço funciona não apenas como palco, mas como parte ativa da performance. “Cada lugar impõe uma escuta diferente, uma relação específica com o som e com o público”, observa.

Esta edição reuniu músicos, performers e artistas visuais, ampliando o diálogo entre diferentes práticas artísticas. De acordo com a curadoria, esse tipo de experiência reforça a improvisação como linguagem que aborda todas as vertentes.

Improvisação

Entre os momentos que marcaram a 20ª QI, Patrícia destaca a participação do artista visual Manuel Carvalho, parceiro da Mama Cadela. A sessão de improviso com os músicos “foi uma forma de honrar o espaço”, ela diz.

O Quartas de Improviso se propõe a oferecer espaço regular para encontros entre artistas interessados em processos de criação baseados na escuta e no diálogo em tempo real. É um dos poucos projetos do Brasil dedicados de forma contínua à improvisação livre.

QUARTAS DE IMPROVISO

Encerramento da 20ª temporada. Nesta quarta-feira (17/12), às 19h, na Galeria Mama Cadela (Rua Pouso Alegre, 2.048, Santa Tereza). Entrada franca.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria