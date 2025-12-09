'Welcome to Derry': tudo sobre a série que conta a origem de 'It'

O universo de terror criado por Stephen King se expandiu este ano com o lançamento de “Welcome to Derry”, série que serve como prelúdio para os eventos dos filmes “It: A Coisa” e “It: Capítulo Dois”.

A produção estreou em 26 de outubro de 2025 e mergulha fundo na origem do mal que assombra a pequena cidade do Maine. Disponível na HBO e Max, a série traz de volta o aterrorizante palhaço Pennywise.

A trama se passa na década de 1960, anos antes do “Clube dos Perdedores” enfrentar a criatura pela primeira vez. O roteiro explora como a maldição de Pennywise começou e de que forma sua presença se entrelaçou com a história sombria de Derry, transformando-a em um palco para tragédias cíclicas que ocorrem a cada 27 anos.

A série expande a mitologia apresentada nos livros e nos cinemas, revelando detalhes inéditos sobre a entidade.

Quem está no elenco de 'Welcome to Derry'?

Um dos maiores atrativos para os fãs é o retorno de Bill Skarsgård, que reprisa seu papel icônico como Pennywise e também atua como produtor executivo. Sua interpretação nos filmes foi amplamente elogiada, e sua presença na série é fundamental para manter a essência do personagem, explorando novas facetas do palhaço dançarino.

O elenco principal conta com novos rostos, incluindo Taylour Paige, Chris Chalk e James Remar. Eles interpretam moradores de Derry que descobrem a entidade maligna que vive nos esgotos da cidade.

Andy Muschietti, diretor dos dois filmes, está envolvido no projeto como produtor executivo e dirige vários episódios, assegurando a continuidade visual e narrativa com os longas.

Onde assistir e o que esperar

“Welcome to Derry” estreou em 26 de outubro de 2025 e está disponível na HBO e na plataforma de streaming Max. Com novos episódios lançados semanalmente aos domingos, a série não apenas conta a história de origem de Pennywise, mas também aprofunda o suspense psicológico que tornou a obra de Stephen King um clássico. A narrativa conecta eventos do passado com as consequências vistas nos filmes, oferecendo uma visão completa do horror que define a cidade.

