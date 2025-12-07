Veja quais obras foram roubadas da Biblioteca Mário de Andrade

Dois homens armados invadiram a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, na Consolação, Região Central da capital paulista, na manhã deste domingo (7/12). Eles levaram obras de arte assinadas pelo francês Henri Matisse e pelo brasileiro Candido Portinari e fugiram.

Segundo a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), responsável pela biblioteca, oito gravuras de Matisse e cinco de Portinari, da obra "Menino de Engenho", pertencentes à exposição "Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade", foram roubadas.

Matisse foi um dos grandes nomes do fauvismo, movimento artístico que usava cores vibrantes, aplicadas com pinceladas soltas, para registrar temas cotidianos.

Dentre as gravuras levadas pelos ladrões estão "O Palhaço" (Le Clown), "O Circo" (Le Cirque), "Senhor Leal" (Monsieur Loyal), "O Pesadelo do Elefante Branco" (Cauchemar de l'Eléphant Blanc), "Os Codomas" (Le Codomas), "O Nadador no Aquário" (La Nageuse Dans l'Aquarium), "O Engolidor de Palavras" (L'avaleur de Sabres) e "O Cowboy" (Le Cowboy). As gravuras integram o livro "Jazz". A mostra exibia 20 imagens de Matisse.

Já a relação de obras furtadas de Portinari, parte da série "Menino de Engenho", ainda não foi divulgada. As gravuras fazem parte das ilustrações do livro homônimo de José Lins do Rego com edição lançada em 1959 pela Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil. A informação foi confirmada por Cauê Alvez, curador-chefe do MAM, em entrevista ao Fantástico.