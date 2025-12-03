Assine
RETROSPECTIVA SPOTIFY

Spotiffy Wrapped: como o Spotify cria a sua retrospectiva?

Do seu gosto musical às horas ouvidas, saiba como a plataforma analisa seus dados para o Wrapped que todos adoram compartilhar

03/12/2025 15:05

Spotiffy Wrapped: como o Spotify cria a sua retrospectiva?
crédito: Reprodução/ Spotify

Chegou aquela época do ano em que as redes sociais são tomadas por retrospectivas musicais coloridas e muito pessoais. O Spotify Wrapped se tornou um evento anual que analisa dados e os transforma em uma história pronta para compartilhar.

A plataforma monitora tudo o que você escuta de 1º de janeiro até meados de novembro. Esse período mais curto garante que a equipe tenha tempo para processar os dados e desenvolver a experiência visual antes do lançamento em dezembro. Cada play, cada música pulada e cada artista descoberto conta para o resultado final.

O que o Spotify analisa?

O algoritmo não se limita a contar quais músicas você mais ouviu. A análise leva em conta uma série de fatores para criar um retrato fiel do seu ano musical. Entre os principais dados coletados estão:

  • Minutos ouvidos: o tempo total que você consumiu faixas e áudios.

  • Artistas favoritos: quais cantores ou bandas dominaram seus fones de ouvido.

  • Álbuns e faixas mais ouvidos: analisa quais álbuns e músicas você mais ouviu durante o ano.

  • Gêneros preferidos: uma análise dos estilos que mais se repetiram em suas playlists.

Os algoritmos do Spotify não apenas listam seus favoritos, mas também criam categorias divertidas e personalizadas, como sua "personalidade sonora" ou sua “idade musical”. Tudo isso é pensado para gerar identificação e engajamento.

O resultado final é uma narrativa visual e interativa, com gráficos e animações projetados para serem facilmente compartilhados em formatos como os Stories do Instagram. A estratégia transforma um simples relatório de dados em um conteúdo social, incentivando os usuários a compararem seus gostos e a celebrarem suas trilhas sonoras.

Além da apresentação visual, a plataforma também cria playlists personalizadas, como "As suas mais tocadas no ano", que permitem reviver os principais momentos musicais do período.

