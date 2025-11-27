Assine
NOVA PRODUÇÃO

Após 'Nosferatu', qual será o próximo horror de Robert Eggers?

Com o recente lançamento do filme de vampiro, cresce a expectativa sobre qual monstro clássico o aclamado diretor irá reinventar em seu próximo projeto.

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
27/11/2025 14:21 - atualizado em 27/11/2025 14:37

Após 'Nosferatu', qual será o próximo horror de Robert Eggers?
Imagem de divulgação de "Nosferatu" de Robert Eggers crédito: Divulgação

Menos de um ano após o lançamento de seu sucesso mais recente “Nosferatu”, de 2024, o diretor Robert Eggers já anunciou seu novo projeto, “Werwulf”, um filme de terror de lobisomens.

Conhecido por dirigir filmes como “O farol” (2019), “A bruxa” (2015) e “O homem do norte” (2022), Eggers vai explorar no novo longa uma história de lobisomens na Inglaterra medieval. A obra está prevista para chegar aos cinemas dos Estados Unidos em dezembro de 2026.

“Werwulf”

Segundo o veículo de comunicação The Hollywood Reporter, a produção de “Werwulf” contará com diálogos e sotaques fiéis à Inglaterra do século XIII, e, para ajudar o público a compreendê-lo, terá traduções e anotações ao longo do filme.

O longa, que originalmente seria em preto e branco, promete mais uma imersão profunda nesse período histórico sombrio e repleto de visuais, em consonância com sua última obra, que lhe rendeu sucesso de bilheterias e uma legião de fãs.

Eggers se destaca pela autenticidade. Com figurinos, dialetos e cenários recriados para garantir a imersão completa, o diretor explora o contexto histórico como ferramenta para intensificar o horror.

Além do diretor renomado, “Werwulf” terá um elenco de peso. A atriz Lily-Rose Deep, Willem Dafoe e Aaron Taylor-Johson já foram flagrados no set e surpreenderam o público com aparências irreconhecíveis devido ao figurino da obra.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

