Celso Freitas é contratado para o canal de notícias do grupo Silvio Santos

O apresentador Celso Freitas, um dos nomes mais respeitados do telejornalismo brasileiro, é o novo contratado do SBT News. Freitas será âncora do canal de notícias do Grupo Silvio Santos, que estreia em 15 de dezembro. Leandro Magalhães e Raquel Landim também se juntam à nova equipe.

“O SBT News nasce com a credibilidade do SBT e seu alcance em múltiplas plataformas. Tudo para levar o melhor do jornalismo profissional para a população, 24 horas por dia”, afirmou Freitas no material enviado à imprensa.

Um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira, Freitas iniciou sua carreira no rádio, na década de 1970. Posteriormente, destacou-se em momentos históricos como a morte de Ayrton Senna, em 1994; a conquista da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, em 1994; a passagem do furacão Katrina nos EUA, em 2005; o tsunami na Indonésia, em 2006; e a eleição de Barack Obama, em 2008, para presidir os Estados Unidos.

Ao lado de Cid Moreira, Freitas foi um dos apresentadores mais marcantes do “Jornal Nacional” e também se destacou à frente do “Fantástico”, na Globo. Depois, foi contratado pela Record para ser âncora do“Domingo espetacular” e do “Jornal da Record”.

Sidney Rezende, Basília Rodrigues e Amanda Klein são outros nomes confirmados para a equipe do SBT News. Camila Mattoso vai comandar a redação. Ludhmila Hajjar, professora titular da Faculdade de Medicina da USP, será comentarista de saúde e terá um programa em 2026.