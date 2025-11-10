Jornalista lança livro com histórias de vida de um repórter de TV

O jornalista Sid Marcus, ex-TV Alterosa e ex-SBT, agora se aventura na literatura.

Repórter com experiência nas principais emissoras do Brasil, com participação em coberturas variadas e de destaque em BH, no Rio de Janeiro, no Brasil e no exterior, ele lança nesta segunda-feira o livro Sid Marcus, relatos de um repórter.

O livro traz histórias vividas pelo jornalista em 28 anos de carreira - coberturas policiais, inclusive ao vivo, no Rio de Janeiro, cidade em que o crime é sempre destaque. Mas Sid é um coringa: também produziu reportagens de Política, Economia, Esportes e de praticamente todas as editorias mais importantes numa emissora de televisão.

Aos 53 anos, o belo-horizontino Sid Marcus conta também como o jornalismo entrou na vida dele, um relato emocionado de quem tem orgulho da profissão que escolheu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Casado, pai de dois filhos, hoje Sid Marcus trabalha no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e também é mestre de cerimônias.

SERVIÇO

Lançamento de livro: Sid Marcus, relatos de um repórter

Onde: Espaço Café do Centro Cultura do Minas Tênis Clube 1 - Rua da Bahia, 2244/5º andar

Quando: nesta segunda-feira (10/11), entre 18h30 e 21h