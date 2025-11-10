Assine
overlay
Início Cultura
LIVRO

Jornalista lança livro com histórias de vida de um repórter de TV

Lançamento é nesta segunda-feira (10/11), no Minas Tênis 1, a partir de 18h30

Publicidade
Carregando...
Benny Cohen
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
10/11/2025 18:21

compartilhe

SIGA
x
Livro Sid Marcus, relatos de um repórter, lançado nesta segunda-feira (10/11) em Belo Horizonte (MG)
Livro Sid Marcus, relatos de um repórter, lançado nesta segunda-feira (10/11) em Belo Horizonte (MG) crédito: Divulgação

O jornalista Sid Marcus, ex-TV Alterosa e ex-SBT, agora se aventura na literatura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Repórter com experiência nas principais emissoras do Brasil, com participação em coberturas variadas e de destaque em BH, no Rio de Janeiro, no Brasil e no exterior, ele lança nesta segunda-feira o livro Sid Marcus, relatos de um repórter.

O livro traz histórias vividas pelo jornalista em 28 anos de carreira - coberturas policiais, inclusive ao vivo, no Rio de Janeiro, cidade em que o crime é sempre destaque. Mas Sid é um coringa: também produziu reportagens de Política, Economia, Esportes e de praticamente todas as editorias mais importantes numa emissora de televisão.

Leia Mais

Aos 53 anos, o belo-horizontino Sid Marcus conta também como o jornalismo entrou na vida dele, um relato emocionado de quem tem orgulho da profissão que escolheu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Casado, pai de dois filhos, hoje Sid Marcus trabalha no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e também é mestre de cerimônias.

SERVIÇO

Lançamento de livro: Sid Marcus, relatos de um repórter

Onde: Espaço Café do Centro Cultura do Minas Tênis Clube 1 - Rua da Bahia, 2244/5º andar

Quando: nesta segunda-feira (10/11), entre 18h30 e 21h

Tópicos relacionados:

jornalismo literatura livro televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay