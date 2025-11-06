Assine
ARTES CÊNICAS

Memória da dança mineira é registrada em livro

Bailarina e coreógrafa Tânia Mara Silva Meireles lança a segunda edição de "Studio Anna Pavlova – uma escola de dança para a vida inteira", no próximo sábado (8

06/11/2025 02:00

imagem mostra a coreógrafa e bailarina Tânia Mara Silva Meireles usando blusa preta, um colar fino prateado. ela está sorrindo, usa cabelos soltos e brincos de argola pequenos.
Tânia Mara Silva Meireles autógrafa livro sobre o Studio Anna Pavlova na Livraria do Belas crédito: GUTO MUNIZ/DIVULGAÇÃO

A bailarina e coreógrafa Tânia Mara Silva Meireles lança a segunda edição de “Studio Anna Pavlova – uma escola de dança para a vida inteira” (Editora Ramalhete), no próximo sábado (8/11), das 16h às 18h, na Livraria do Belas (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes). O livro revela a memória da dança mineira por meio do recorte que a autora apresenta da escola Studio Anna Pavlova, desde sua inauguração, em 1967.

A escola era dirigida por Dulce Beltrão e Sylvia Calvo, educadoras que acolheram e formaram inúmeros bailarinos e bailarinas, incluindo Tânia Mara, que exerceu várias funções artísticas no estúdio. A obra traz extensa pesquisa em quatro capítulos, fartamente ilustrados com fotos históricas.

Outro destaque são os registros de várias gerações de bailarinos, alunos e professores que passaram pela escola, além do Grupo de Dança do Studio Anna Pavlova, mais tarde Baleteatro Minas, que marcou época em Belo Horizonte. Com 54 páginas, o livro será vendido por R$ 95.

Tópicos relacionados:

danca lancamento literatura livro

