Vanguarda mineira

Márcio Sampaio ganha homenagem hoje na Academia Mineira de Letras

Neste sábado (25/10), será lançada edição especial do Suplemento Literário de Minas Gerais dedicada à obra do multiartista mineiro

Estado de Minas
Estado de Minas
25/10/2025 04:00

Artista mineiro Márcio Sampaio olha para a câmera
Obra de Márcio Sampaio ganha destaque em evento na Academia Mineira de Letras crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Edição especial do Suplemento Literário de Minas Gerais, batizada “Márcio Sampaio, um caleidoscópio poético”, será lançada neste sábado (25/10), às 10h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Centro).

A publicação é fruto de pesquisa realizada por Flávio Vignoli voltada para a produção do artista mineiro entre 1965 e 1985, durante a ditadura civil-militar. Na obra de Márcio, autor de “Galeria antropofágica” e “Labirinto antropófago”, arte, literatura, crítica, design, curadoria e pesquisa dialogam.

Organizador da edição do Suplemento, editado por João Pombo Barile, Vignoli aborda a dimensão interdisciplinar da criação de Márcio, nome de ponta das vanguardas em Minas.

