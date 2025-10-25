Márcio Sampaio ganha homenagem hoje na Academia Mineira de Letras

Edição especial do Suplemento Literário de Minas Gerais, batizada “Márcio Sampaio, um caleidoscópio poético”, será lançada neste sábado (25/10), às 10h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Centro).

A publicação é fruto de pesquisa realizada por Flávio Vignoli voltada para a produção do artista mineiro entre 1965 e 1985, durante a ditadura civil-militar. Na obra de Márcio, autor de “Galeria antropofágica” e “Labirinto antropófago”, arte, literatura, crítica, design, curadoria e pesquisa dialogam.

Organizador da edição do Suplemento, editado por João Pombo Barile, Vignoli aborda a dimensão interdisciplinar da criação de Márcio, nome de ponta das vanguardas em Minas.