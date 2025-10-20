Eugênio Bucci lança livro sobre cotidiano no Brasil no governo Bolsonaro

O escritor e jornalista Eugênio Bucci lança na terça-feira (21/10), às 19h30, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários), seus mais recentes livros: “A razão desumana” (Editora Autêntica) e “Que não se repita” (Editora Seja Breve).

O autor participa do Sempre um Papo. Depois da conversa com os leitores, haverá sessão de autógrafos. Em “A razão desumana: Cultura e informação na era da desinformação inculta (e sedutora)”, Bucci investiga os contornos da “razão desumana”, um tipo de racionalidade técnica, autônoma e desprovida de sensibilidade que molda a cultura contemporânea.

Com estilo acessível, o autor aborda temas como a pandemia, o mal-estar do jornalismo, a inteligência artificial e a transformação da cultura em espetáculo.

Já em “Que não se repita: A quase morte da democracia brasileira”, Bucci traça um panorama do cotidiano vivido pelos brasileiros durante o governo de Jair Bolsonaro, abordando a condução da saúde pública durante a pandemia, as agressões à cultura e aos jornalistas e a tentativa de golpe de Estado. Entrada gratuita, por ordem de chegada. Informações: www.sempreumpapo.com.br.