Assine
overlay
Início Cultura
'DOO DOO DOO'

'Baby Shark': fenômeno infantil completa 10 anos

Música superou 16 bilhões de visualizações e se transformou em um ícone cultural no planeta

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/10/2025 09:46 - atualizado em 15/10/2025 10:02

compartilhe

SIGA
x
'Baby Shark': fenômeno infantil completa 10 anos
'Baby Shark' tem mais de 16 bilhões de views só no YouTube crédito: Reprodução / YouTube

Uma música infantil sobre uma família de tubarões que se tornou sucesso mundial está completando 10 anos. “Baby shark”, produção da empresa The Pinkfong Company, teve a primeira versão lançada em 2015. O clipe com a coreografia que conquistou crianças e adultos chegou em 2016.

Ao todo, o vídeo “Baby Shark Dance” quebrou um recorde impressionante em junho de 2025, ultrapassando a marca de 16 bilhões de visualizações no YouTube em mais de 200 países e regiões. O número supera a população mundial e consolida a canção como um marco na história da plataforma.

O sucesso foi tanto, que a música foi disponibilizado em 25 idiomas: inglês, coreano, japonês, chinês (simplificado/tradicional), espanhol, russo, bahasa, indonésio, malaio, tailandês, filipino, vietnamita, alemão, holandês, mongol, italiano, francês, português, árabe, navajo, hindi, ucraniano, tâmil, telugu e bengali.

A música também marcou presença na cultura pop, permanecendo por 20 semanas consecutivas na Billboard Hot 100 e recebendo certificados de diamante nos Estados Unidos e de platina quíntupla no Reino Unido.

Por que a música fez tanto sucesso?

O próprio YouTube destaca que “Baby shark” se tornou um hino global por conta de quatro fatores:

  1. Linguagem universal
    A base de “Baby Shark” é uma melodia simples, repetitiva e cativante. Combinada com uma coreografia de mãos que até bebês conseguem imitar, a música quebrou barreiras linguísticas e culturais. Não era preciso entender a letra para entrar na dança, permitindo que pessoas de qualquer lugar do mundo participassem.

  2. Participação da comunidade
    O vídeo original inspirou o #BabySharkChallenge, um desafio que mobilizou milhões de usuários a compartilharem suas próprias versões da dança. Criadores de conteúdo de diversas partes do mundo produziram mais de 100 mil vídeos usando a música.

  3. Plataforma de alcance global
    Com bilhões de usuários mensais, o YouTube funcionou como um trampolim que impulsionou a música para o mundo. A escala da plataforma permitiu que a “Baby Shark Dance” se espalhasse de forma orgânica e quase instantânea.

  4. Conversa com um nicho específico:
    O lançamento coincidiu com a consolidação do YouTube Kids, que também celebra seu 10º aniversário. Crianças assistiam ao clipe repetidamente, e a natureza educativa e positiva da canção conquistou a confiança de famílias e professores ao redor do mundo.

Além da música

Com o sucesso da música, a The Pinkfong Company construiu uma franquia multimídia. A expansão da marca inclui a série animada “Baby Shark: O Grande Show” e o longa “Baby Shark - O Grande Filme”, que juntos receberam três indicações ao Emmy.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O fenômeno também saiu das telas e ganhou os palcos. Shows interativos e turnês internacionais já passaram por mais de 200 cidades em 16 países, alcançando mais de 1,5 milhão de fãs. Para completar, uma extensa linha de produtos licenciados, incluindo brinquedos, livros e roupas, solidificou a presença da marca no dia a dia das famílias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

clipe cultura internet musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay