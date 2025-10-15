'Baby Shark': fenômeno infantil completa 10 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma música infantil sobre uma família de tubarões que se tornou sucesso mundial está completando 10 anos. “Baby shark”, produção da empresa The Pinkfong Company, teve a primeira versão lançada em 2015. O clipe com a coreografia que conquistou crianças e adultos chegou em 2016.

Ao todo, o vídeo “Baby Shark Dance” quebrou um recorde impressionante em junho de 2025, ultrapassando a marca de 16 bilhões de visualizações no YouTube em mais de 200 países e regiões. O número supera a população mundial e consolida a canção como um marco na história da plataforma.

O sucesso foi tanto, que a música foi disponibilizado em 25 idiomas: inglês, coreano, japonês, chinês (simplificado/tradicional), espanhol, russo, bahasa, indonésio, malaio, tailandês, filipino, vietnamita, alemão, holandês, mongol, italiano, francês, português, árabe, navajo, hindi, ucraniano, tâmil, telugu e bengali.

A música também marcou presença na cultura pop, permanecendo por 20 semanas consecutivas na Billboard Hot 100 e recebendo certificados de diamante nos Estados Unidos e de platina quíntupla no Reino Unido.

Por que a música fez tanto sucesso?

O próprio YouTube destaca que “Baby shark” se tornou um hino global por conta de quatro fatores:

Linguagem universal

A base de “Baby Shark” é uma melodia simples, repetitiva e cativante. Combinada com uma coreografia de mãos que até bebês conseguem imitar, a música quebrou barreiras linguísticas e culturais. Não era preciso entender a letra para entrar na dança, permitindo que pessoas de qualquer lugar do mundo participassem. Participação da comunidade

O vídeo original inspirou o #BabySharkChallenge, um desafio que mobilizou milhões de usuários a compartilharem suas próprias versões da dança. Criadores de conteúdo de diversas partes do mundo produziram mais de 100 mil vídeos usando a música. Plataforma de alcance global

Com bilhões de usuários mensais, o YouTube funcionou como um trampolim que impulsionou a música para o mundo. A escala da plataforma permitiu que a “Baby Shark Dance” se espalhasse de forma orgânica e quase instantânea. Conversa com um nicho específico:

O lançamento coincidiu com a consolidação do YouTube Kids, que também celebra seu 10º aniversário. Crianças assistiam ao clipe repetidamente, e a natureza educativa e positiva da canção conquistou a confiança de famílias e professores ao redor do mundo.

Além da música

Com o sucesso da música, a The Pinkfong Company construiu uma franquia multimídia. A expansão da marca inclui a série animada “Baby Shark: O Grande Show” e o longa “Baby Shark - O Grande Filme”, que juntos receberam três indicações ao Emmy.

O fenômeno também saiu das telas e ganhou os palcos. Shows interativos e turnês internacionais já passaram por mais de 200 cidades em 16 países, alcançando mais de 1,5 milhão de fãs. Para completar, uma extensa linha de produtos licenciados, incluindo brinquedos, livros e roupas, solidificou a presença da marca no dia a dia das famílias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.