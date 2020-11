A grudenta e repetitiva canção infantil "Baby Shark" se tornou o vídeo mais assistido do Youtube, ao superar sete bilhões de reproduções.

Pesadelo dos pais e professores de todo mundo, a canção produzida na Coreia do Sul passou do âmbito infantil do Youtube e virou uma sensação mundial, com uma melodia cativante e um vídeo hipnótico e colorido.

"Baby Shark Dance", a versão em inglês da canção, registrou mais de sete bilhões de reproduções no Youtube na madrugada desta segunda-feira, destronando "Despacito", da dupla Luis Fonsi e Daddy Yankee, como o vídeo mais assistido da plataforma.

A onipresente canção infantil, disponibilizada pela primeira vez no Youtube em junho de 2016, é um remix de uma canção de acampamento americano da produtora Pinkfong, com sede em Seul.

O sucesso no Youtube abriu o caminho para entrar nas paradas musicais: a canção atingiu a posição 32 na Billboard Hot 100 em janeiro de 2019.

No caminho para a fama, a música também conquistou o coração de muitos adultos. A equipe americana de beisebol Washington Nationals a adotou como hino e venceu a 'World Series' do ano passado, o que levou a Casa Branca a reproduzir a melodia durante as celebrações.

Mas a canção também foi ouvida em momentos menos festivos. A cidade americana de West Palm Beach, na Flórida, a usou para desencorajar os sem-teto a permaneceram em uma área pública.

Outro uso foi pedagógico: o serviço de luta contra a pandemia de covid-19 fez uma versão com o coronavírus como tema. "Wash Your Hands" ("Lave suas mãos") ensina às crianças a importância da higiene pessoal.

Duas das quatro canções mais reproduzidas no Youtube nasceram na Coreia do Sul. O hit do rapper Psy "Gangnam Style" permaneceu no topo do pódio por mais de três anos, mas foi superada por "See You Again" de Wiz Khalifa.