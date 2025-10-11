Aletria inaugura livraria na Savassi neste sábado (11/10)

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.



Após duas décadas dedicadas à literatura e à formação de contadores de histórias, a Editora Aletria mergulha em um novo projeto: a abertura de uma livraria, que será inaugurada neste sábado (11/10), das 9h às 16h, na Savassi.

Com um quintal que conta com uma pequena jabuticabeira, que deu frutos pela primeira vez neste ano, simbolizando a realização de um sonho cultivado durante 20 anos, a Livraria Aletria será um espaço voltado à literatura infantojuvenil.



O evento de inauguração conta com programação extensa, voltada para toda a família, com apresentações de música e dança, oficinas de pintura e contação de histórias.

“Começamos em 2005 como um instituto cultural, formando contadores de histórias, com cursos e oficinas e fazendo eventos literários. Mas, desde o início, nós já prevíamos que seríamos uma editora e uma livraria no futuro. Então, fomos devagar, construindo essa estrada”, conta Rosana Mont’Alverne, escritora, editora e proprietária da Aletria.

Desafios

Durante esses 20 anos, a Editora Aletria passou por mudanças de espaço e por dificuldades relacionadas ao empreendimento. No Bairro Floresta, a editora se estabeleceu por alguns anos. “A casa ficava em uma pracinha muito legal, fomos bem felizes lá e fizemos muita coisa. Nos entendemos muito bem com o nosso entorno, fazíamos festas na pracinha, eu dava aula para meus alunos e vivíamos contando histórias, foi lindo. Até que nos mudamos novamente”, afirma Rosana.

Atualmente, a Aletria fica na Savassi. Segundo Rosana, o local foi adaptado, decorado e preparado para receber a nova livraria, mesmo com alguns percalços no caminho. Em setembro deste ano, sete xilogravuras que ficariam no local foram perdidas no trajeto feito por um motorista de aplicativo, enquanto ele as levava para serem emolduradas no Mercado Novo.



“Quatro delas eu comprei na mão do próprio J. Borges (xilogravurista, poeta e cordelista pernambucano), há 10 anos e guardei durante todo esse tempo para colocar na livraria quando estivesse pronta. Elas foram escolhidas a dedo e foram perdidas. Quem encontrou, não nos devolveu”, explica Rosana.

Ilustradores infantis



Com a repercussão do fato, alguns artistas ofereceram xilogravuras para a composição da decoração, porém, não ficariam prontas a tempo da inauguração. “Então, tive a ideia de fazer uma galeria com imagens de ilustradores infantis”, destaca a diretora.

A oficina com as crianças será realizada durante a inauguração da livraria hoje e será coordenada pela artista plástica Ana Ricciardi. “As crianças vão pintar um mural no quintal da casa e também pinturas em papel, para enquadrarmos e criarmos uma galeria de ilustradores mirins”, afirma Rosana

A Livraria Aletria, além de ser obviamente um espaço para lançamentos de livros, também quer se estabelecer como um espaço cultural e brincante, com contação de histórias e oficinas.



A livraria irá comercializar obras de cerca de 50 editoras de diferentes estados do Brasil, como a Caixote, Jujuba, Companhia das Letrinhas, Pequena Zahar e Crivinho. “Pegamos cinco títulos de cada, porque ainda não temos tanto espaço. O que as editoras mais querem é uma livraria cuidadosa, com uma apresentação legal, que faça acertos periódicos. Eu como editora adoro trabalhar com algumas livrarias. Então, nós queremos isso.”



LIVRARIA ALETRIA

Inauguração neste sábado (11/10), das 9h às 16h, na nova sede da Editora Aletria (Rua Cláudio Manoel, 1.034, Savassi). Entrada franca. Programação completa no Instagram @aletriaeditora.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro