Gilsinho, intérprete da Portela, morre no Rio aos 55 anos

O samba amanheceu de luto nesta terça-feira (30/9). A Portela anunciou a morte de seu intérprete oficial, Gilsinho, aos 55 anos. O cantor fazia parte da escola de Madureira desde 2006 e se tornou uma das vozes mais marcantes do Carnaval carioca. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Dono de uma voz potente e inconfundível, Gilsinho era responsável por contagiar a plateia e a comunidade azul e branca já nos primeiros acordes antes de entrar na Sapucaí. Ao longo de quase duas décadas como voz oficial da escola, emocionou gerações e deixou momentos inesquecíveis no Carnaval.

Em 2024, quando a Portela homenageou Milton Nascimento, sua interpretação de "Maria Maria" levou o público às lágrimas. Em outros anos, também brilhou ao cantar um ponto para Xangô e ao reverenciar Clara Nunes, sempre exaltando a tradição da escola. Seu grito de guerra — "Vai na Ginga, Portela" — se tornou marca registrada na avenida.

Homenagem da Portela

Em nota oficial, a agremiação destacou a importância de Gilsinho: "Perdemos hoje um dos maiores nomes da nossa história: Gilsinho! O nosso grande intérprete! Ele que tanto nos encheu de orgulho desde 2006, com sua voz marcante, seu amor pelo samba e sua entrega total à nossa escola. Gilsinho é alma portelense".

A Portela decretou luto oficial de três dias em respeito à memória do intérprete, reforçando que seu legado será eterno.