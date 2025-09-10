Assine
LITERATURA

Ricardo Rachid lança o livro 'Antes que acabe e que o mundo desabe' em BH

Sessão de autógrafos está marcada para as 19h desta quarta-feira (10/9), no Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho, no Centro da capital mineira

10/09/2025

Livro ao lado de xícara de café
crédito: Divulgação


O mineiro Ricardo Rachid lança nesta quarta-feira (10/9), a partir das 19h, no Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (Rua da Bahia, 112, Centro), o livro “Antes que acabe e que o mundo desabe”.

A publicação, editada pela Litteralux, é uma ode ao soneto, com sua forma fixa e métrica rigorosa. Poemas do livro procuram explorar ao máximo os múltiplos sentidos de cada palavra selecionada por Rachid.

“Antes que acabe e que o mundo desabe” é a décima publicação do autor. O lançamento tem entrada franca.

belo-horizonte livro poesia

