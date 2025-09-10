Ricardo Rachid lança o livro 'Antes que acabe e que o mundo desabe' em BH
Sessão de autógrafos está marcada para as 19h desta quarta-feira (10/9), no Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho, no Centro da capital mineira
O mineiro Ricardo Rachid lança nesta quarta-feira (10/9), a partir das 19h, no Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (Rua da Bahia, 112, Centro), o livro “Antes que acabe e que o mundo desabe”.
A publicação, editada pela Litteralux, é uma ode ao soneto, com sua forma fixa e métrica rigorosa. Poemas do livro procuram explorar ao máximo os múltiplos sentidos de cada palavra selecionada por Rachid.
“Antes que acabe e que o mundo desabe” é a décima publicação do autor. O lançamento tem entrada franca.