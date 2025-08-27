Centro Cultural Lá da Favelinha busca parceiros para ações sociais

O Centro Cultural Lá da Favelinha, iniciativa sem fins lucrativos do Aglomerado da Serra, na Região Centro-sul de BH, busca apoio para seus projetos.

Desta quarta até sexta-feira (27 a 29/8), das 13h às 17h, oficina de criação de peças para o carnaval ocorrerá no Ateliê Remexe, ensinando a transformar a roupa do dia a dia em figurino para a folia.

Outra ação é voltada para o Dia das Crianças (12/10), quando a garotada ganha festa no Aglomerado, com algodão-doce, pipoca, brinquedos infláveis, etc.

Aceitam-se doações de brinquedos, kits de lembrancinhas, guloseimas e refrigerantes, entre outros artigos. São bem-vindos voluntários para trabalhar com palhaçaria, maquiagem infantil e corte de cabelo.

Quem quiser colaborar pode apoiar a campanha de financiamento coletivo no Evoé ou fazer doações via PIX (34863832/0001-53). Mais informações no Instagram (@ladafavelinha).