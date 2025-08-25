Morre guitarrista da banda Blitz, Rogério Meanda, aos 61 anos

O guitarrista Rogério Meanda, da banda Blitz, morreu nesta segunda (25/8), aos 61 anos. A morte foi confirmada por uma nota publicada no perfil do grupo no Instagram. A causa da morte ainda não foi informada.

O velório do artista será realizado nesta terça (26/8) no Cemitério São João Batista, Zona Sul do Rio de Janeiro, a partir das 14h. O sepultamento será às 16h.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BLITZ (@blitzoficial)

Quem foi Rogério Meanda?

Rogério Meanda foi guitarrista da Blitz por 20 anos. Desde 2005, participou de todos os lançamentos e shows do grupo, incluindo "Blitz: Aventuras II" (2016), "Supernova" (2023) e "NuDosOutros" (2025). Já fez parcerias com Cazuza, Xuxa, Gal Costa, Lenine e Roberto Carlos. Ele deixa um filho, Pedro, de 32 anos. (Com O Globo)

*Matéria em atualização

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice