LUTO

Morre guitarrista da banda Blitz, Rogério Meanda, aos 61 anos

Rogério fazia parte do grupo desde 2005 e foi no perfil oficial da banda que a morte foi divulgada, ainda sem causa informada

Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
25/08/2025 16:52 - atualizado em 25/08/2025 16:55

Rogério Meanda, 61 anos, trabalhou por 20 anos com a banda Blitz e colaborou com artistas como Cazuza, Roberto Carlos, Gal Costa e Xuxa.
Rogério Meanda, 61 anos, trabalhou por 20 anos com a banda Blitz e colaborou com artistas como Cazuza, Roberto Carlos, Gal Costa e Xuxa. crédito: Reprodução/Instagram

O guitarrista Rogério Meanda, da banda Blitz, morreu nesta segunda (25/8), aos 61 anos. A morte foi confirmada por uma nota publicada no perfil do grupo no Instagram. A causa da morte ainda não foi informada. 

 

O velório do artista será realizado nesta terça (26/8) no Cemitério São João Batista, Zona Sul do Rio de Janeiro, a partir das 14h. O sepultamento será às 16h. 

 
 
 
Quem foi Rogério Meanda? 

Rogério Meanda foi guitarrista da Blitz por 20 anos. Desde 2005, participou de todos os lançamentos e shows do grupo, incluindo "Blitz: Aventuras II" (2016), "Supernova" (2023) e "NuDosOutros" (2025). Já fez parcerias com Cazuza, Xuxa, Gal Costa, Lenine e Roberto Carlos. Ele deixa um filho, Pedro, de 32 anos. (Com O Globo)

*Matéria em atualização

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

