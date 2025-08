Feira literária com Jean Wyllys reforça segurança por movimentação suspeita

FOLHAPRESS - A participação do ex-deputado Jean Wyllys na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) teve episódio visto como intimidatório e com risco para sua segurança. A ação mobilizou um esquema especial de segurança, após a organização identificar movimentações suspeitas no espaço onde ele se apresentaria.

Wyllys, filiado ao PT do presidente Lula, chegou à cidade para lançar "O anonimato dos afetos escondidos", coletânea de contos que versa, segundo descrição, sobre "corpos dissidentes, negros, pobres e LGBTQIAPN+".

Antes da mesa, a tensão escalou. "Começamos a perceber uma movimentação um pouco esquisita na casa, com camisas voltadas para a extrema direita. Soubemos de carros passando pela cidade com bandeiras do Brasil, enfim, toda aquela história", relatou uma das responsáveis pelo espaço. A tensão antecedeu uma mesa de Wyllys na casa da Estante Virtual, na sexta (1º/8).

Desde o convite ao autor, que deixou o país em 2019 depois de receber ameaças de morte, os organizadores do espaço já haviam designado três seguranças e optado por ingresso distribuído pela plataforma Sympla, para controlar a entrada do público.

No dia da mesa, o plano de segurança passou do nível um para o nível três, segundo Leonardo Loio, coordenador de marketing da Estante Virtual. Relatos dizem que um homem com camisa ligada a símbolos do bolsonarismo teria rondado o local, tirando fotos de lá, inclusive.

Diante do cenário, a organização decidiu ampliar a proteção. Mais um segurança foi adicionado ao efetivo, com detector de metais na porta, revista obrigatória dos participantes e limitação de público. Uma segunda pessoa foi posicionada na porta para evitar novas entradas após o início do evento.

A programação da casa foi ajustada para permitir o esvaziamento completo do local antes do papo com Wyllys, que começou pontualmente às 19h30 e não foi aberto para perguntas da plateia.

Debate

Em outro debate, este na Casa Paratodos, Wyllys foi questionado por um homem presente sobre uma suposta tirania do governo Lula e se ele via fraude nas urnas eleitorais - discurso reproduzido nos últimos anos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado por Lula em 2022, e simpatizantes.

A plateia aplaudiu a resposta do ex-deputado, que citou a naturalização da oratória nazista de Adolf Hitler por parte do povo alemão nos anos que antecederam a Segunda Guerra, e riu quando o homem disse que não era nem de esquerda nem de direita.

Wyllys renunciou ao mandato de deputado federal em janeiro de 2019, pouco após a posse de Bolsonaro como presidente. Declarou à época que não havia mais garantias para sua segurança no país, especialmente diante de ameaças de morte e ataques homofóbicos sofridos - inclusive, segundo ele, do próprio Bolsonaro e familiares. Voltou ao Brasil em 2023, após Lula assumir seu terceiro mandato presidencial.