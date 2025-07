Carol Biazin traz a BH o show de ‘No escuro, quem é você?’

“Queria espelhar 100% os meus sentimentos e trazer o meu lado mais íntimo para perto do público”, afirma Carol Biazin sobre o álbum duplo “No escuro, quem é você?”, cuja primeira parte foi lançada em agosto de 2024 e a segunda, em maio deste ano. A cantora paranaense traz o show do disco a Belo Horizonte nesta quinta (31/7), com única apresentação no Cine Theatro Brasil.

Na última vez em que esteve na capital mineira, em maio de 2024, Carol estava na estrada com a turnê acústica “Nem tão pouco assim”, em que subia ao palco sozinha. “Essa turnê me trouxe muita confiança. Estar sozinha no palco foi um grande desafio”, diz a artista de 28 anos.

Agora, ela volta aos palcos acompanhada por uma banda e com o mais extenso repertório que já apresentou até hoje. Serão 30 músicas, incluindo todas as 22 faixas do novo disco. As outras oito são as mais conhecidas de outras fases da carreira.



Carreira solo



Carol está em ascensão. No início de sua trajetória, se dedicou à composição de músicas para artistas como Luisa Sonza, Vitão e Day Limns. Há sete anos, decidiu investir na carreira solo. “Foi um tempo de estudo mesmo. De olhar para dentro e entender quem eu era na minha música, na minha arte e onde eu queria chegar com ela”, diz.

Em 2021, ela lançou o primeiro álbum, “Beijo de Judas”. Dois anos depois, foi a vez de “Reversa”. Carol afirma que teve a sorte de receber uma boa resposta dos fãs, mas evita se acomodar no que já foi aceito. “Sempre gostei de me jogar e de experimentar outras coisas e nunca fui muito a favor de repetir fórmulas”, diz.

“No escuro, quem é você?” reflete esse desejo de inovação. O disco aborda temas como o amor, o trabalho, a família e a falta de pertencimento longe de casa. Na primeira parte, as 10 faixas revelam uma visão desiludida da cantora. Já na segunda, com 12 músicas, os questionamentos adotam um tom esperançoso.

“São atmosferas de dois mundos diferentes, mas que, ao mesmo tempo, se conectam. Uma é mais noturna e densa, com letras um tanto pessimistas. A outra parte já vem com uma luz no fim do túnel. Tem esse sol que bate na cara e acho que adiciona uma cor a mais para a minha perspectiva de vida”, comenta.



Mudança de perspectiva



O lançamento separado por nove meses foi estratégico para construir, na perspectiva do público, a trajetória de reflexão e superação vivida por Carol Biazin. “Quis abordar os temas de modo que as pessoas pudessem absorver isso com calma. Funcionou, de certa forma. Foi uma história que as pessoas acompanharam desde o início até chegar nesse entendimento de que nem tudo é tão horrível. Entender que pode ser que só preciso mudar a minha perspectiva”, explica.

Para ter um caráter mais pessoal, a artista evitou adotar no disco referências diretas. Ao lado do produtor Donatto, ela foi além do pop que caracteriza a maioria de suas músicas e explorou diferentes estilos, reunindo vários gêneros em uma mesma faixa. “Deixei que a letra e a música de fato me guiassem para onde estava indo aquela sensação. Por isso talvez o disco soe um tanto experimental em alguns momentos”, diz.

“No escuro, quem é você?” reúne ritmos urbanos, trap, R&B, reggaeton e até influências do UK Garage, gênero eletrônico da Inglaterra. Além disso, duas faixas são colaborações com as rappers Duquesa (“Corações de pedra”) e Ebony (“Que pecado!”), que é o primeiro single da segunda parte.

Carol conta que sempre foi fã das duas artistas e admira como abordam temas complexos com franqueza. Nas duas faixas, as artistas falam de corações partidos, amores rasos e parceiros que não assumem compromissos. “Sabia que a Duquesa ia conseguir tirar de letra esse sentimento e fazer a música ficar maior do que ela realmente era”, afirma a cantora.

Com Ebony, não foi diferente. A rapper foi a primeira opção de Carol para a parceria no single. “Queria alguém que tivesse peito suficiente para conseguir dar o recado na música. Tinha que ser potente, tinha que ser ousado e ela tem as rimas mais ousadas que já vi em uma mina do rap”, comenta.

“No escuro, quem é você?” é um disco que convida à introspecção sem abrir mão da energia. “É algo que dá para você mexer o corpo enquanto está ouvindo alguma coisa que realmente mexe com o seu coração. É mexer um pouco com tudo – alma e coração. É se entregar mesmo”, diz.



“NO ESCURO, QUEM É VOCÊ?”

Show de lançamento do disco de Carol Biazin. Nesta quinta (31/7), às 21h, no Grande Teatro Unimed BH do Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro). Ingressos: Plateia 2: R$ 190 (inteira) e R$ 95 (meia), à venda na plataforma Eventim e na bilheteria do teatro.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes