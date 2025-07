Mineira Jéssica Balbino é convidada da Flip 2025, que começa nesta semana

Jessica Balbino, colunista do jornal Estado de Minas, vai participar da Casa Queer + Paratodes do Festival Literário Internacional de Paraty (Flip), que será realizado de quarta-feira (30/7) a domingo (3/8), na cidade histórica do litoral fluminense.

Militante antigordofobia, que ela denuncia como uma das violências estruturais brasileiras, Jessica vai lançar o livro “Porca gorda” (Barraco Editorial). Este trabalho, explica, “convida o leitor a encarar o que normalmente é escondido: o corpo gordo, sexual, ferido e indomado”. E acrescenta: “Escrevo com a gordura que vocês tentam apagar com bisturi”.

A sessão de autógrafos está marcada para a próxima sexta-feira (1º/8), às 10h, durante a Casa Queer

Em 2 de agosto, a mineira será mediadora da mesa “Farpas e afetos”, que vai reunir as escritoras Natalia Borges Polesso e Ryane Leão.

De acordo com publicação da Casa Queer nas redes sociais, ambas as autoras "desafiam a suavidade com palavras afiadas e gestos carregados de amor. Entre a fúria e o carinho, esta mesa celebra a potência da escrita queer que corta fundo, acolhe e revoluciona."

Escritora, jornalista e curadora, Jéssica Balbino lançou os livro “Gasolina & Fósforo”, é mestre em comunicação pela Unicamp e professora de bibliodiversidade no Centro Universitário Assunção (PUC). Textos da mineira foram adotados na Universidade de Berlim, entre outras instituições.