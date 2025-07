Mineiros se destacam entre finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou, na última terça-feira (22/7), os cinco finalistas de cada uma das 30 categorias da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico. Ao menos 25 pesquisadores e escritores mineiros compõem a lista, organizada pelas categorias de Ciência e Cultura, além de Prêmios Especiais.

A cerimônia de premiação acontece no dia 5 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Autores vencedores recebem a estatueta do Jabuti Acadêmico, assim como as editoras das obras premiadas, além do prêmio no valor de R$ 5 mil. O Prêmio Jabuti foi criado em 1958 com o intuito de premiar escritores, tradutores, capistas, ilustradores e editoras, se tornando a maior honraria literária nacional.

O Prêmio Jabuti Acadêmico foi criado em 2024, como uma vertente da premiação, com o intuito de dar visibilidade, reconhecimento e celebrar a pesquisa acadêmica brasileira. Em Ciência e Cultura, 27 áreas de estudo são reconhecidas pela premiação – como engenharia, direito, medicina, artes, história, psicologia, arquitetura e teologia. Os Prêmios Especiais são divididos em três categorias, sendo elas Divulgação Científica, Ilustração e Tradução.

Entre os finalistas, cerca de 25 pesquisadores e escritores mineiros foram reconhecidos. Muitos deles são professores em suas áreas de pesquisa, atuando em universidades mineiras como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco

Confira os finalistas:

ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA, DEMOGRAFIA, CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Título: Narrador do Brasil: Jorge Amado, leitor de seu tempo e de seu país;

Autor: Eduardo de Assis Duarte;

Editora: Fino Traço

ARQUITETURA, URBANISMO, DESIGN E PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL

Título: Teoria crítica da arquitetura;

Autora: Silke Kapp;

Editoras: N-1 Edições, MOM Edições

ARTES

Título: O corpo vulnerado;

Autores: Eduardo de Jesus, Maria Angélica Melendi;

Editora: Cobogó

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Título: Ciência de Dados - Fundamentos e Aplicações;

Autores: André C. P. L. F. de Carvalho, Angelo Garangau Menezes, Robson Parmezan Bonidia;

Editora: LTC.

CIÊNCIAS AGRÁRIAS E CIÊNCIAS AMBIENTAIS

Título: Aplicações da genética quantitativa no melhoramento de plantas autógamas;

Autores: Fernando Henrique Barrozo Toledo, José Airton Rodrigues Nunes, José Maria Villela Pádua, Magno Antonio Patto Ramalho;

Editora: UFLA (Universidade Federal de Lavras)

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA

Título: Répteis do Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais): atualização do conhecimento, lista comentada e guia fotográfico;

Autores: Adriano Lima Silveira, Jéssica Motta Campos, Lucas Soares Vilas Boas Ribeiro, Taís Nogueira Fernandes, Tiago Teixeira Dornas;

Editora: Rupestre

CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E TEOLOGIA

Título: Influenciadores digitais católicos: efeitos e perspectivas;

Autores: Aline Amaro da Silva, Alzirinha Rocha de Souza, Fernanda de Faria Medeiros, Moisés Sbardelotto, Vinicius Borges Gomes;

Editoras: Ideias e Letras, Paulus.

Título: A salvação da pátria amada: religião e extrema-direita no Brasil;

Autores: João Décio Passos, Wagner Lopes Sanchez (Organizadores);

Editora: Paulus

Título: Perdão: diálogos entre a Filosofia e a Teologia;

Autor: René Dentz;

Editora: Paulinas

EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL

Título: Comportamento Motor e Neurociência Cognitiva: temas atuais;

Autores: Guilherme Lage, Lidiane Aparecida Fernandes, Tércio Apolinário- Souza (Organizadores);

Editora: Editora dos Editores.

Título: Guia descomplicado da Saúde da Mulher;

Autores: Liliana Fajardo, Miguel Eduardo Guimarães Macedo, Thais Fraga Abduch;

Editora: Dialética

ENGENHARIAS

Título: Fundamentos da nanotecnologia: uma abordagem descomplicada e interdisciplinar;

Autores: Henrique Eisi Toma, Delmarcio Gomes da Silva;



Obra Independente

Título: Práticas pedagógicas remotas em Engenharia: fundamentos e estudos de casos: Volume 1;

Autores: Ademar Gonçalves da Costa Junior, Alan Kardek Rêgo Segundo, Ícaro Bezerra Queiroz de Araújo, José Alberto Cocota Naves Junior (Organizadores);

Editora(s): Blucher

MATEMÁTICA, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Título: Lições de Homologia;

Autor: Marcio Colombo Fenille;

Editora: Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

Título: Pensar o sujeito, agir no mundo: diálogos com a obra de Jurandir Freire Costa;

Autores: Bethânia Assy, Francisco Ortega, Gabriela Bastos Soares, Jairo de Almeida Gama (Organizadores);

Editora: Blucher

Título: Prática baseada em evidências em Psicologia Clínica: fundamentos teóricos, questões metodológicas e diretrizes para implementação;

Autores: Dan Josua, Jan Luiz Leonardi, Ramiro Figueiredo Catelan, Thiago Mácimo Pereira (Organizadores);

Editora: Manole

TRADUÇÃO

Título: Dicionário dos intraduzíveis: um vocabulário das Filosofias: volume dois: Direito, Ética e Política;

Tradutores: Alice Haddad, André Constantino Yazbek, Antonio Saturnino Braga, Bruno Albarelli, Carmel Ramos, Daniel Capecchi Nunes, Daniel Nascimento, Felipe Castelo Branco, Flávia Trocoli, Germano Nogueira Prado, Guilherme Ivo, Isabela Pinho, Jeferson da Costa Valadares, Júlia Novaes, Luciana Gabriela Soares Santoprete, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Miriam C. P. Peixoto, Mônica Freitas, Paula Pimenta Velloso, Rafael Haddock-Lobo, Thomaz Kawauche, Ulysses Ferraz, Ulysses Pinheiro, Verônica de Araújo Costa, Victor Maia, Vladimir Vieira;

Editora: Autêntica

Título: Sobre a República;

Tradutora: Isadora Prévide Bernardo;

Editora: UNESP (Universidade Estadual Paulista)