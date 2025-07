Janja se emociona em velório de Preta Gil

O velório da cantora Preta Gil, realizado na manhã desta sexta-feira (25/7), no Rio de Janeiro, reuniu familiares, amigos próximos e diversas personalidades do meio artístico e político. Entre os presentes, chamou atenção a presença de Janja Lula da Silva, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A primeira-dama chegou acompanhada da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Bastante emocionada, Janja demonstrou solidariedade à família, abraçou a sobrinha de Preta Gil, Flor Gil e o João Paulo Demasi, ex-cunhado da artista e pai da Flor.

Fã leva cartaz para funeral de Preta Gil Maria Clara Anselmo/Tupi Fãs aguardam para se despedir de Preta Gil Maria Clara Anselmo/Tupi Velório conta com imagens para homenagear cantora Maria Clara Anselmo/Tupi Francisco Gil se despede da mãe, Preta Maria Clara Anselmo/Tupi Repórteres cobrem velório de Preta Gil Maria Clara Anselmo/Tupi Fotos de Preta foram espalhadas pelo Theatro Municipal Maria Clara Anselmo/Tupi Movimento no velório Maria Clara Anselmo/Tupi Movimento no velório Maria Clara Anselmo/Tupi Thiaguinho se despede de Preta Gil Maria Clara Anselmo/Tupi Fã levanta cartaz em homenagem a Preta Gil Tiê Leal/Tupi Fã levanta cartaz em homenagem a Preta Gil Tiê Leal/Tupi Fã mostra foto que tirou com Preta Gil Tiê Leal/Tupi Voltar Próximo

Homenagem

Na segunda-feira (21/7), a primeira-dama publicou nas redes sociais uma homenagem a Preta. Na legenda, ela destacou a importância da coragem e voz da artista, que abriram caminhos para que muitas mulheres e meninas se amassem e tivessem orgulho de ser quem são.

"O Brasil inteiro se mobilizou em amor e orações pela sua recuperação. E como foi lindo ver essa mobilização. Sinônimo de alegria, força e autenticidade, Preta encarou cada dia da vida com sorriso largo, doando e recebendo muito amor. E é isso que ela deixa: amor! Amor pela vida, pela família, pelos amigos", disse na publicação.



