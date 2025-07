Filme de terror encerra gravações em MG e tem estreia prevista para 2026

O longa-metragem "Nicole: primeira fome" finalizou as gravações em Uberaba (MG), na Região do Triângulo. As últimas cenas foram gravadas no sábado (19/7) e na madrugada de domingo (20/7) em um casarão do Centro da cidade.

O filme é a nova produção da Technoscope Films. Com direção de Jotagá Crema, um dos diretores e roteiristas da série 3% (Netflix), o filme é inspirado nos melhores clássicos de vampiro. Ao todo, foram três semanas de filmagens, iniciadas em 30 de junho, na cidade mineira. A previsão de lançamento é para 2026.

"Nicole: primeira fome" contou com o envolvimento de aproximadamente 150 pessoas, sendo 80 profissionais do audiovisual. O roteiro de ficção, que levou cerca de dois anos para ser desenvolvido, foi o vencedor do edital estadual para longas-metragens, promovido pela Lei Paulo Gustavo, com orçamento aprovado de R$ 2 milhões.



"Podem esperar um filme brasileiro e mineiro de terror e de vampiros, muito profundo e intenso, e que o público vai adorar", considerou Crema.

Além do Palacete dos Borges, outros locais de Uberaba foram usados no último dia de gravações: Praça Santa Terezinha, Clube Uirapuru, um ferro-velho no Bairro Recreio dos Bandeirantes, entre outros.

Pós- produção

O produtor executivo Ricardo Tilim explicou que o longa-metragem entra agora em fase de pós-produção, que envolve edição, efeitos visuais, mixagem de áudio, entre outras etapas para a finalização.

"A previsão de lançamento é para o ano que vem e queremos fazer uma grande pré-estreia em Uberaba, que nos recebeu tão bem", completou.

Tilim ressalta que, como a produção está inserida na Lei do Audiovisual, isso facilita o apoio de empresas que queiram ser parceiras do projeto.

"Tivemos a colaboração de empresas da cidade e o apoio de órgãos públicos no período de produção, mas também precisamos de parceiros na fase de pós-produção. Dentro desta legislação, empresas tributadas pelo lucro real podem deduzir até 4% do imposto de renda para fomentar a produção audiovisual nacional".

Elenco

"Nicole: primeira fome" é estrelado pela atriz Alana Campos, que atuou no musical O Mágico de Oz. O elenco principal do filme conta com atores conhecidos do público, como Daniel Rocha, que já fez várias novelas como Avenida Brasil, da TV Globo; Raissa Chaddad, da novela Chiquititas, do SBT; Cassia Gois, da série Sessão de Terapia, da Globoplay; entre outros.

O diretor de cinema e escritor Filipe Travanca é o responsável pelo roteiro do longa, que levou quase dois anos para ser finalizado.

Enredo

Com duração de aproximadamente 100 minutos, o filme conta a história de uma jovem sonhadora que é seduzida a se juntar a um grupo de vampiras controladas por um vampiro manipulador, e que precisará enfrentar a sua dominância para se libertar e continuar viva.

O longa-metragem mistura gêneros de terror e coming of age, estilo que foca no processo de amadurecimento de um personagem.

Abuso sexual, machismo e diferença de gerações são temáticas exploradas no roteiro de "Nicole: primeira fome". "Com temas profundamente conectados com as questões contemporâneas, o filme pretende atingir especialmente o público jovem.

A estratégia de distribuição inclui a inscrição em festivais internacionais de prestígio, além de lançamentos em salas de cinema, plataformas de VoD, canais de TV paga e outras janelas comerciais no Brasil e internacionalmente", divulgou a Technoscope Films, responsável pelo longa.