Mostra Benjamin de Oliveira começa hoje em Ouro Preto

Ouro Preto recebe a 8ª Mostra Benjamin de Oliveira, criada pelo multiartista Maurício Tizumba em homenagem ao ator, cantor, instrumentista e compositor mineiro, que viveu entre 1870 e 1954. Nascido em Pará de Minas e empresário do ramo de entretenimento, Benjamin é considerado o primeiro palhaço negro do Brasil.

Nesta quinta-feira (17/7), às 20h, na Casa da Ópera, será apresentada a peça “Chico Rei: galanga do Congo”, com Rabisco Brincante e Assunto Suspenso, dois grupos de teatro ouro-pretanos.

No dia 23, será a vez de “Aláfia: A criação da humanidade”, da Cia Ajayó Teatro em Pé, no mesmo local. Em 27 de julho, às 18h, ficará em cartaz “Árvore do Pai Boi”, da Cia Bando.

Os espetáculos integram a programação do Festival de Inverno de Ouro Preto. Todos têm entrada franca, por ordem de chegada.