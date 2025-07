Amandona! lança o primeiro álbum, inspirado no universo da mulher lésbica

A cantora e compositora Amandona!, um dos nomes de destaque do carnaval de BH (comanda o bloco Abalo-Caxi), lança o primeiro álbum, “Se eu pudesse, te beijava até a voz” (OneRPM), classificado por ela como “obra pop-sáfica, intimista e cheia de nuances emocionais”.

A produção é de Luiza Brina, que participa da faixa “Eu gosto mesmo é de beijar”. Também marcam presença no disco a cantora Letrux e Juliana Linhares.

Com 10 faixas, o trabalho da artista mineira se volta para o universo afetivo de mulheres lésbicas e LGBTQIA+. Cássia Eller, Angela Rô Rô, Ana Carolina, Adriana Calcanhotto e Leci Brandão inspiram Amandona!.

O material de divulgação do álbum afirma que Amandona! “assume com orgulho o estereótipo da 'sapatão emocionada', trazendo suas vivências afetivas e desejos para o centro da narrativa.”

O projeto audiovisual do disco, assinado por Sara Leal, foi gravado literalmente debaixo d’água, o que, de acordo com a artista, é metáfora do mergulho emocional proposto pelas canções.