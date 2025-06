Mostra em BH exibe filmes dirigidos por mulheres do Leste Europeu

Até 2 de julho, a mostra “Mulheres no cinema do Leste Europeu” ficará em cartaz no Centro Cultural Unimed-BH Minas, exibindo oito filmes de sete diretoras da Europa Oriental. Mesas-redondas e sessões comentadas fazem parte da programação, com entrada franca.

Com curadoria de Maria Vragova e Luiz Gustavo Carvalho, os filmes vieram da Polônia, Ucrânia, Estônia, Hungria, Rússia e Armênia. Nesta quinta (26/6), às 20h10, estará em cartaz o húngaro “Nove meses”, dirigido por Márta Mészáros. Amanhã (27/6), no mesmo horário, será a vez de “Essa não sou eu”, produção da Rússia e Armênia dirigida por Maria Saakian.

Na segunda-feira (30/6), haverá sessão especial às 19h, com exibição dos documentários “Algo melhor por vir” e “As crianças de Leningradski”, de Hanna Polak, que participará de mesa-redonda ao lado de Carla Maia e Maria Vragova. O espaço cultural fica na Rua da Bahia, 2.244, Lourdes.