"Dreams", do norueguês Dag Johan Haugerud, estreia no Belas Artes

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Sexo, amor e amizade – e suas várias possibilidades – foram investigados pelo escritor e cineasta norueguês Dag Johan Haugerud em uma trilogia de filmes: “Sex”, “Love” e “Dreams”. Os dois primeiros estão disponíveis na plataforma Reserva Imovision. O terceiro, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim, estreia hoje (26/6), no UNA Cine Belas Artes.

Os longas foram escritos de uma só vez, rodados quase em sequência com a mesma equipe, porém, elencos diferentes. As histórias são independentes. A intensidade do primeiro amor está no cerne de “Dreams”.

Johanne (Ella Overbye), estudante de Oslo de 16 anos, apaixona-se perdidamente por Johanna (Selome Emnetu), sua nova professora de francês. Artista têxtil, a mulher mais velha preenche a imaginação da menina que um dia se toma de coragem, vai até seu apartamento e pede que ela a ensine a tricotar.

O vínculo entre elas é intenso, como também seu rompimento. Influenciada pelo romance francês “L’esprit de famille”, de Janine Boissard, sobre uma jovem que se apaixona por um homem mais velho, Johanne decide escrever a sua história de amor.

Depois que coloca seus sentimentos para fora, pede que sua avó, poeta, leia o romance. Impactada pela qualidade literária quanto pela franqueza da neta, ela insiste que a mãe também leia. Passado o choque, as duas mulheres concluem que a história é libertadora e deve ser publicada.

A maneira com que Haugerud revela essa história é engenhosa, pois grande parte do filme é contada pela voz de Johanne. Não se sabe se as narrações vêm do romance que ela escreveu, de suas próprias reflexões ou de uma conversa que ela tem no final da história.

A perspectiva muda, assim como as leituras que as outras mulheres envolvidas (a mãe, a avó e a professora) fazem sobre suas próprias relações com amor e sexo.

Johanne foi escrita especialmente para Ella Overbye, que estreou no cinema com 11 anos pelas mãos do próprio Haugerud (no longa “Nossas crianças”, de 2019).

“Como queria trabalhar de novo com ela, achei que como Ella tinha 16 para 17 anos, seria correto escrever sobre a primeira vez que você se apaixona. Escrevi com a voz dela na cabeça, então, fazer o roteiro foi bem parecido com o de um romance. O primeiro rascunho tem muito pouco diálogo, é só o pensamento dela”, conta o diretor.

Há um aspecto onírico em “Dreams”, seja pela fotografia quente e dourada, sempre a aluna e professora estão juntas tricotando, e também pelas imagens que a leitura do livro da adolescente evoca nas mulheres de sua família. Há uma imagem recorrente de uma escada em Oslo.

“Costumava ser uma pista de esqui e, depois que foi derrubada, foi substituída por aquela escada muito íngreme e longa. Não fica longe de onde eu morava e, sempre que passava por ela, imaginava que poderia usá-la em um filme. Na teoria dos sonhos, as escadas têm algum tipo de conexão sexual. Há também as escadas de Jacó na Bíblia, quando se sobe em direção a Deus. São várias as metáforas possíveis”, continua.

Haugerud está no início de seu próximo projeto, sob a influência da trilogia. “Estou tentando fazer dois filmes, escritos para atores diferentes, que estejam conectados de alguma forma. Trabalhar com a mesma equipe, bem devagar, por um período longo, é mais fácil”, acrescenta ele, que tem uma trajetória fora da curva.

O diretor e roteirista tem diploma em cinema. “Na universidade, só estudei o nível acadêmico, não o prático”. Graduou-se também em biblioteconomia – trabalha há duas décadas na Academia de Música da Noruega. Em paralelo, começou a dirigir curtas e escrever livros. Hoje, tem seis longas. “Gosto de todas as coisas igualmente, mas acho que minha principal ocupação é escrever”, finaliza.

“DREAMS”

(Noruega, 2024, 110min., de Dag Johan Haugerud, com Ella Overbye e Selome Emnetu) – O filme estreia às 16h30 e 18h30 desta quinta (26/6), na Sala 1 do UNA Cine Belas Artes.