Lary Mendes revela bastidores do The Voice e gravação de DVD inédito

A cantora Lary Mendes participou do Podcast do Carlini e relembrou sua trajetória desde os palcos das bandas de baile até sua virada no The Voice Brasil. Em 2019, após cinco anos longe da música, ela decidiu se inscrever no reality a pedido da mãe e surpreendeu ao ser aprovada. A artista contou detalhes dos testes, do nervosismo no palco e da emoção ao ver as cadeiras virarem após cantar “Era Uma Vez”, de Kell Smith.

Durante o episódio, Lary falou sobre a gravação do seu primeiro DVD, marcado para 29 de junho, em evento fechado na Pampulha. “Primeiro DVD. Em primeira mão, tá?”, disse entusiasmada. O projeto promete misturar pagode com pop e influências internacionais, com participações especiais e novidades ainda mantidas em segredo. “Eu estou super aberta a tudo que vier para revelar quem é a Lary Mendes de verdade”, afirmou, destacando que não quer ser limitada por rótulos musicais.

A cantora também comentou os altos e baixos da carreira, incluindo a pausa forçada pela pandemia e o retorno aos palcos em apresentações marcantes como no trio da banda Funk You, no carnaval de BH. Independente, Lary administra sua própria carreira e acredita que a experiência em bandas de baile contribuiu para sua versatilidade. “Você tem que tocar tudo e bem. Essa versatilidade traz uma originalidade. A Lary é diferente”, declarou.

Com bom humor, Lary também comentou sobre sua vida amorosa. “Estou solteira”, revelou. Ricardo Carlini aproveitou o momento para perguntar se ela namoraria os jogadores Hulk (Atlético), Gabigol (Cruzeiro) e Neymar (Santos). A cantora respondeu que não teria um relacionamento com nenhum dos três, mas que adoraria ser convidada para cantar em suas festas.

Carlini ainda comparou seu potencial ao de Anitta, arrancando risadas da artista. Entre promessas, risos e planos ambiciosos, Lary Mendes mostra que está pronta para abraçar o mundo e brilhar ainda mais no cenário musical.

