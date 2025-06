Exposição 'Retalhos' fica em cartaz no Museu Mineiro até 18 de junho

A Semana de Portugal traz a Belo Horizonte a exposição “Retalhos”, que ficará em cartaz desta quarta-feira (11/6) ao dia 18 de junho, no Museu Mineiro, com trabalhos do português Mário Tolda e dos artistas plásticos mineiros Arthur Mascarenhas e Luciana Hermont.

“Cada artista apresenta um olhar diferente sobre o mundo contemporâneo. Mário com suas esculturas densas e silenciosas, Luciana com suas obras bordadas como memória viva e múltipla das raízes humanas, e Arthur com suas composições críticas dos movimentos da geopolítica”, afirma a curadora Fernanda Andrade.

Nesta quarta-feira (11/6), às 18h, Luana Bastos, especialista em cidadania, vai fazer palestra sobre o tema “Raízes portuguesas: Como descobrir a origem da sua família”, cujos ingressos gratuitos são distribuídos pela plataforma Sympla.

O museu fica na Avenida João Pinheiro, 342, Lourdes. Com entrada franca, funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 19h; sábado e domingo, das 11h às 17h.