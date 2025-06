Fado nas Janelas leva hoje música portuguesa ao Palácio da Liberdade

A Semana de Portugal em Minas 2025 começa nesta quinta-feira (5/6), com o Festival Fado nas Janelas, às 19h, no Palácio da Liberdade (Praça da Liberdade, Funcionários).

O espetáculo conta com os cantores Ana Paula Martins e Tarcísio Costa, acompanhados por Rui Tanoeiro, na viola de fado, e Custódio Castelo, na guitarra portuguesa.

Em formato inédito, as janelas do Palácio da Liberdade se transformarão em palco na homenagem à cultura lusitana. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.