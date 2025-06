Ruy Guerra vem a BH participar da 13ª edição do Cinecipó

O 13º Cinecipó – Festival do Filme Insurgente começa nesta terça-feira (3/6) em Belo Horizonte, trazendo à cidade filmes do Amapá, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, além de Argentina, Cuba, Paraguai e Moçambique. A programação, com 14 sessões, vai até 14 de junho.

O cineasta Ruy Guerra, de 93 anos, vai ganhar homenagem e estará de sexta-feira a domingo (6 a 8/6), no Cine Santa Tereza. Ruy conversa com o público sobre sua obra e participa de sessões especiais, com exibição dos filmes “Os fuzis” (1963), “A queda” (1978) e “Mueda, memória e massacre” (1979).

A abertura do festival, nesta terça, será realizada no Espaço Comum Luiz Estrela, às 17h, com apresentação dos filmes “Bibiru: Kaikuxi Panema”, de Latsu Apalai e André Lopes, e “Yvy Pyte: Coração da terra”, de Alberto Álvares e José Cury. O espaço fica na Rua Manaus, 348, Santa Efigênia.

A oficina “Minha câmera minha flecha”, ministrada por Natália Tupi e Richard Wera, será realizada amanhã e quinta-feira (4 e 5/6), com programação e inscrições no site do evento (www.cinecipo.com.br) e no Instagram (@cinecipo).