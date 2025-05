Morre Mônica Vital, a eterna Marleninha Mattos do Pânico, aos 59 anos

A atriz e humorista Mônica Vital, conhecida por interpretar a imitação de Marlene Mattos no Pânico na TV e Pânico na Band, morreu neste domingo (25), aos 59 anos. A notícia foi confirmada pela prima Vera Lúcia Barbosa nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo Vera, o velório e sepultamento ocorreram nessa terça-feira (27), no cemitério municipal de Vinhedo (SP), onde Mônica morava. Ela lamentou a morte da prima e mandou um recado para o antigo elenco do programa: “Espero que esse post alcance a produção do programa Pânico e elenco, a fim de que lhe rendam as merecidas homenagens”, escreveu.

Como Mônica Vital ficou conhecida pelo público?

Mônica ganhou notoriedade ao interpretar a sósia de Marlene Mattos em diversas situações inusitadas. Um dos momentos mais memoráveis foi quando, ao lado de Ceará e Vesgo, conseguiu entrar nos estúdios da Band se passando pela diretora real, gerando grande repercussão. “A presepada deu picos de 9 pontos na noite de domingo, deixando a RedeTV! na frente do Domingo Espetacular, da Record”, relembrou Rodrigo Scarpa, o Vesgo.

A personagem “Marleninha Mattos” tornou-se uma figura icônica do Pânico na TV, sendo lembrada por sua irreverência e carisma. Mônica Souza é reconhecida por sua contribuição ao humor brasileiro e por manter viva a essência do rádio em sua carreira.

Além do humor televisivo, Mônica também teve carreira como radialista. Após o fim do Pânico em 2017, ela se afastou completamente da mídia e passou a levar uma vida discreta fora dos holofotes.

Como famosos e fãs reagiram à morte da humorista?

A notícia abalou colegas e fãs do programa, que marcaram a trajetória de Mônica com mensagens emocionadas. O humorista Carioca lamentou: “Que pena… Meus sentimentos…”.

Já os fãs relembraram com carinho os momentos de humor vividos pela artista. “O mais legal é lembrar de tudo isso. Assisti muito ao Pânico, que época boa”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Obrigado por me traumatizarem a infância botando ela para morrer todo domingo. Eu com seis anos morria de medo!”