Chris Brown é libertado sob fiança no Reino Unido

O cantor americano de R&B Chris Brown foi libertado sob fiança nesta quarta-feira(21), após ser acusado por uma suposta agressão em uma boate em Londres há dois anos, anunciou um tribunal da capital britânica.

O músico de 36 anos, ex-namorado de Rihanna, pagará £5 milhões (R$37,36 milhões) como garantia de sua presença em futuros procedimentos judiciais. A quantia pode ser confiscada definitivamente se ele não comparecer, disse o juiz Tony Baumgartner do Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres.

O artista poderá, portanto, iniciar sua turnê internacional, que começa no dia 8 de junho em Amsterdã (Países Baixos), e inclui shows no Reino Unido em junho e julho, antes de viajar para os Estados Unidos.

Brown, conhecido pelos sucessos "Run It!" e "Kiss Kiss" e duas vezes vencedor do Grammy, foi preso na quinta-feira em um hotel em Manchester, norte da Inglaterra.

O astro, com um histórico de denúncias de violência, é acusado de "lesão corporal grave dolosa" em uma suposta agressão ao produtor musical Abe Diaw na boate Tape, no exclusivo bairro de Mayfair.

Chris Brown, que não estava presente na audiência desta quarta-feira, deve fornecer seu endereço ao tribunal e não está autorizado a ir à casa noturna em questão, disse o juiz.

A próxima audiência do cantor está marcada para 20 de junho, junto com outro americano, Omololu Akinlolu, de 38 anos, acusado no sábado pelo mesmo caso.

Uma juíza decidiu na sexta-feira em Manchester que o suposto crime era "muito grave" e encaminhou o caso ao Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, inicialmente para uma audiência em 13 de junho. Ele permaneceria preso até então, o que comprometeria o início de sua turnê.

Na ocasião, a juíza rejeitou o pedido de fiança apresentado pelos advogados de Brown.

