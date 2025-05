Acusações de assédio contra o ator Gérard Depardieu receberão veredito na terça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É esperado que o tribunal de Paris que julga o ator francês Gérard Depardieu por supostamente assediar sexualmente duas mulheres chegue a uma conclusão e a divulgue nesta terça-feira, dia 13.

Depardieu, um dos grandes astros do cinema no país, teria assediado as mulheres durante as gravações do filme "Les Volets Verts", do diretor Jean Becker, em 2021. No ano passado, o ator sofreu acusações de assédio sexual de outra mulher.

O artista já fora acusado de assédio, mas os casos nunca chegaram ao tribunal. Neste julgamento, o ator negou as acusações atuais e disse que não considera o ato de encostar as mãos nas nádegas de alguém uma agressão sexual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia