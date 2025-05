Semana Nacional dos Museus começa nesta segunda (12/5) em BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Tem início nesta segunda-feira (12/5) e segue até o próximo fim de semana a 23ª Semana Nacional dos Museus, que este ano assume caráter prospectivo. Com o tema “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”, a proposta é discutir o papel dessas instituições como agentes de mudança em sociedades cada vez mais dinâmicas e diversificadas.

Em Minas Gerais, o Circuito Liberdade, que a partir de 2020 passou a incorporar outros equipamentos dentro do perímetro da Avenida do Contorno, capitaneia a ação.

Até o próximo fim de semana, cerca de 40 atrações gratuitas, várias delas já em cartaz, compõem a programação nos diversos espaços integrantes do Circuito. O seminário de abertura, que será realizado hoje, às 14h, no Museu Mineiro, terá mesas de debates e relatos de experiências. O intuito é posicionar os museus na contemporaneidade, caracterizada pelos desafios da constante mudança social e da necessidade de inclusão de públicos diversos.

Integração

O seminário reunirá pesquisadores, profissionais e instituições que compartilham vivências e experiências em ações e projetos. Lucas Amorim, coordenador executivo do Circuito Liberdade, diz que será uma oportunidade para reforçar a integração dos diversos equipamentos culturais da capital.

“O comitê executivo do Circuito Liberdade conta com 35 instituições. Sentimos a necessidade de um momento de compartilhamento sobre o futuro do Circuito. Ele cresceu, pois antes era só a Praça da Liberdade e agora abrange todos os equipamentos dentro do perímetro da Avenida do Contorno”, diz.

O objetivo é, também, fomentar a participação da comunidade, ampliando a escuta sobre os desafios contemporâneos, conectando a programação artística com melhorias sociais e urbanas.

Um dos tópicos do seminário, às 15h, será a apresentação de ações de extensão que ultrapassam os limites do Circuito, abrangendo comunidades distantes da área central da capital mineira. Alguns exemplos são os eventos “O museu atravessa a cidade”, do Museu das Minas e do Metal, “Oriará: Arte e educação em movimento”, do Memorial Vale, e o carro-biblioteca da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.

Filme 'Edward mãos de tesoura', com Johnny Depp, será exibido nesta segunda (12/5), às 19h30, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete), com ingressos a R$ 10 e R$ 5 20th Century Fox/reprodução

Amorim observa que todos têm como foco o acesso à cultura em localidades carentes de ofertas do gênero. “Não se trata apenas de integrar outros espaços culturais, mas de pensar iniciativas que não se limitem às paredes dos museus. O Memorial Vale, que está fechado para um novo projeto museográfico, criou exposição pautada na cultura indígena que está circulando por todo o estado”, ressalta.

Outros pontos que serão explorados no seminário e ao longo da semana são a educação patrimonial e a inclusão de pessoas com deficiência, grupo historicamente excluído dessas discussões.

“A ideia é pensar como o museu do futuro que queremos será aberto a todas as pessoas”, diz. Isso passa pela necessidade de se construir vínculos sólidos entre as instituições e a população, observa.

Educação e escuta

Amorim considera que as principais ferramentas para essa construção são a educação, com vistas à formação de novos públicos, e escuta mais próxima e atenta às demandas da sociedade.

“As instituições não podem ficar ilhadas nelas mesmas, têm de ter essa escuta para saber se o que estamos fazendo atende aos anseios da população”, ressalta.

A programação da Semana Nacional dos Museus inclui desde visitas guiadas a exposições até a programação regular do CCBB-BH, Palácio das Artes e Cine Theatro Brasil.

23ª SEMANA NACIONAL DOS MUSEUS

Abertura nesta segunda-feira (12/5), com seminário das 14h às 18h30, no Museu Mineiro (Av. João Pinheiro, 342, Funcionários). Entrada gratuita, com vagas limitadas. Inscrições, clique aqui. Programação completa na plataforma Visite Museus.