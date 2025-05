Rodrigo Sant'Anna promete atazanar BH neste sábado (10/5)

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O dia a dia do ator Rodrigo Sant'anna deu origem ao espetáculo “Atazanado”, que terá única sessão neste sábado (10/5) em BH, no Cine Theatro Brasil. O artista se tornou conhecido por personagens dos programas humorísticos “Tô de Graça”, “Os suburbanos” e “Zorra total”, exibidos no Multishow e na TV Globo.

“Fico meio atazanado com algumas coisas e brinco com isso”, diz Sant'Anna, que interpreta cinco personagens: uma ricaça, a mulher de um site de pesquisas, o peru de Natal, um carnavalesco e o ânus.

“Entre um personagem e outro, conto coisas curiosas relacionadas a minhas experiências de vida. Do Rodrigo mesmo, como pessoa”, diz. “Sempre falo muito de comunidade e de subúrbio, mas os personagens de 'Atazanado' surgiram do cotidiano mais geral.”

Os pais do ator fazem participação em um dos quadros. “Uma das coisas que mais nos deixam atazanados é a família. Pai e mãe representam essas figuras, de maneira geral. Então, trouxe os dois para fazerem comigo, para podermos brincar com a questão familiar”, explica.

Rodrigo diz que sua proposta é divertir. “Antes de mais nada, o público se identifica e ri. As pessoas riem muito e isso me deixa muito contente, porque tudo o que faço na comédia é com este objetivo: a gargalhada.”

“ATAZANADO”

Show de humor com Rodrigo Sant'Anna, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Neste sábado (10/5), às 21h. Plateia 1: R$120 (inteira) e R$ 90 (ingresso solidário). Plateia 2: R$100 (inteira) e R$ 70 (ingresso solidário). À venda na bilheteria do teatro e na plataforma Eventim. Classificação: 16 anos.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria