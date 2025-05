'Criaturas da mente' revela pesquisas de Sidarta Ribeiro sobre os sonhos

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Não fosse a pandemia, o documentário “Criaturas da mente”, recém-estreado no UNA Cine Belas Artes, não existiria. Acontecimentos decorrentes da crise sanitária levaram o diretor pernambucano Marcelo Gomes a registrar a jornada do neurocientista Sidarta Ribeiro na compreensão dos sonhos e do inconsciente.

Em 2020, com três dias de filmagem do longa “Retrato de um certo Oriente”, Gomes interrompeu a produção em Belém por causa da COVID. De volta para casa, e fechado (como todos) em seu próprio mundo, o realizador, em dado momento, parou de sonhar. “O sonho sempre foi muito presente para mim. Sonho coisas que coloco em meus filmes, já sonhei com meus personagens.”

Com as “portas do inconsciente” fechadas diante da impossibilidade de sonhar, Gomes e Letícia Simões, que divide com ele argumento e roteiro de “Criaturas da mente”, passaram a assistir às lives de Sidarta. Veio a ideia do filme e, quando houve a primeira abertura, ele começou a rodar.

“A gente estava muito contaminado por questões da época. O Sidarta, a ciência, foram muito perseguidos pelo governo Bolsonaro, assim como nós do cinema. Com o fim do período (pandêmico), abandonamos completamente essa questão e decidimos mergulhar mais no sonho, no inconsciente e na experiência com a psicodelia”, continua Gomes.

O documentário foi filmado em dois momentos, o que fica claro diante a mudança física do próprio Sidarta (o corte dos cabelos, a presença do bigode). Houve uma interrupção, pois Gomes retomou “Relatos de um certo Oriente”.

Mãe de santo, Krenak e Jung

O filme começa acompanhando Sidarta no Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instituição cofundada por ele. Assistimos a pesquisas realizadas no local, com ênfase no estudo sobre o sonho dos polvos. Há conversas do neurocientista com o analista junguiano Waldemar Magaldi, Mãe Beth de Oxum e Ailton Krenak, entre outras personalidades.

“Achei fundamental trazer os povos originários e as religiões de matriz africana para colocá-los no mesmo nível da discussão científica. A ideia era construir um plantel de vozes, cada um dentro do seu conhecimento. Mãe Beth fala que tem gente dentro da gente; Krenak, do poder do sonho; e o analista junguiano, do sonho orientador”, completa o diretor.

Tanto Sidarta quanto Gomes se colocaram à prova, participando de experiências psicodélicas. O diretor fez parte de um ritual de ayahuasca. “Foi uma experiência muito consciente, tive orientação psicológica antes. Finalmente entendi a conexão total com a natureza de que os indígenas falam tanto”, comenta Gomes.

Não é proibido filmar o ritual, mas Gomes fez seu relato para a câmera falando sobre o que passou.

Sidarta traça a relação do onírico com alguns filmes de Marcelo Gomes – como os primeiros curta e longa, “Maracatu, maracatus” (1995) e “Cinema, aspirinas e urubus” (2005), respectivamente.

“Foi quando entendi que esse tema já estava no meu cinema desde o início. Daí consegui construir uma ponte entre cinema e ciência.” Depois desse processo, Gomes voltou a sonhar. “Hoje, presto mais atenção aos sonhos, escrevo sobre eles”, conclui.

“CRIATURAS DA MENTE”

(Brasil/2024, 85min., de Marcelo Gomes). O filme está em cartaz às 17h30 na sala 3 do UNA Cine Belas Artes.