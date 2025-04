Renata Saldanha vence o BBB 25 com 51,90% dos votos

Renata Saldanha é a grande vencedora do BBB 25, com 51,90% dos votos. A bailarina superou Guilherme, que terminou em segundo lugar com 43,38%, e João Pedro, que ficou em terceiro, com 4,72%. Tadeu Schmidt fez o anúncio na madrugada desta quarta-feira (23). Aos 32 anos, a bailarina de Fortaleza ganha o prêmio de R$ 2,720 milhões e um carro zero quilômetro.

Guilherme recebeu R$ 150 mil pelo segundo lugar, enquanto João Pedro, em terceiro, levou R$ 50 mil.

Além do prêmio principal, Renata já havia conquistado um apartamento avaliado em R$ 260 mil e mais R$ 40 mil em dinheiro durante provas. Ela foi líder, anjo, monstro e participou da Vitrine do Seu Fifi, no shopping do Rio de Janeiro.

Durante o programa, Renata e João Pedro formaram uma aliança no Quarto Fantástico, ao lado de Eva, João Gabriel, Diogo, Vilma, Maike e Gabriel. Já Guilherme integrou o Quarto Anos 50, com Joselma, Vinícius, Aline, Vitória, Diego e Daniele.

“Renata, você fez tudo que se poderia pedir de alguém que vai pra uma dinâmica como a do seu Fifi. Ouviu as afirmações, voltou e foi com tração. Ali na Vitrine, o público abriu a caixinha, pediu para você dançar e deu corda. A bailarina voltou com tudo. Você está acostumada a fazer isso.

A caixinha de música nunca mais vai se fechar e a bailarina vai dançar pra sempre na história do público. Você é a campeã”, declarou Tadeu Schmidt no anúncio da vitória. (Com Folhapress)

